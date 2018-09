Vardefjell observasjonspost, 11. september 2018: De fire soldatene på fotpatrulje er vant til å bevege seg på kloss hold av grensen til Russland.

De er NATOs forlengede arm mot den mektige naboen i nordøst. Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen sa under Army Summit 2018 tirsdag at han ser det som høyst sannsynlig at Russland vil forsyne seg av nettopp dette området for å ha det som «buffersone» dersom en konflikt skulle oppstå.

På skarpt oppdrag i et kaldere politisk klima

Akkurat denne dagen setter Russland, Kina og Mongolia i gang med gigantøvelsen «Vostok 2018», i Sibir. I Midt-Norge er NATO-øvelsen «Trident Juncture» er under oppkjøring, med 40.000 soldater.

Soldatene på Vardefjell er ikke på øvelse: Grensevakten er på skarpt oppdrag 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det kan sammenlignes med Kystvaktens oppdrag og F-16 kampflyene som jevnlig avskjærer russiske fly.

HV og russiske styrker

I ryggen har Jørn Qviller noen få hundre soldater, pluss rundt 2000 soldater i Heimevernet, spredt over hele Finnmark. Snart kommer et nytt jegerkompani på 150 infanterisoldater, og på litt sikt en tyngre hærstyrke som skal bygges opp i Porsanger, nesten 40 mil lenger vest.

Kontoret hans ligger i Høybuktmoen leir, 12 km vest for Kirkenes. Derfra er det ikke mange kilometerne til fast stasjonerte russiske styrker på innpå 10.000 soldater. De tilhører en marineinfanteribrigade og en motorisert infanteribrigade som beskytter den russiske nordflåten, omtalt som landets viktigste militære styrke.

Kjenner på storpolitikken

Årets store militærøvelser og russernes storøvelse Zapad i fjor dokumenterer et kaldere klima mellom Russland på den ene siden og Norge og NATO på den andre. En utvikling Grensevakten over tid har merket godt.

– Zapad var en massiv øvelse, av typen vi ikke har sett siden den kalde krigen, og med våpensystemer vi ikke har sett på lenge. Det er klart det gjør inntrykk, både for soldatene og oss i ledelsen, sier oberstløytnant Qviller.

– Sett fra Oslo tror jeg man av og til glemmer hvor påvirket man blir av storpolitikken på et sted som dette, sier han.

– Det gikk ganske fort opp for oss at Russland er der ute, sier Nikolay Langslet.

– Når det har med din egen hverdag å gjøre, følger du mer bevisst med på nyhetsbildet, sier André Alvestad.

Diskuterer ikke spionsiktede Frode Berg

I tillegg til det militære oppdraget har Grensevakten også et viktig politioppdrag.

– De er mine øyne og ører, sier oberst og grensekommissær Roger Jakobsen. Han er Politidirektoratets eneste ansatte i militær uniform, og har kontor i Kirkenes.

Jevnlig har han det han beskriver som både ryddige og gemyttlige møter med sin russiske motpart, for å rydde opp i praktiske forhold og uoverensstemmelser knyttet til grensen.

Alt av bevegelser ved grensen skal rapporteres, om det er potensielle terrorister, hjemvendte IS-krigere, reinsdyr eller bærplukkere som bevisst eller ubevisst strekker hånden ut på russisk side.

Tidligere grenseinspektør, nå spionsiktet Frode Berg, er et ikke-tema på disse møtene.

Går ikke lenger felles patruljer med russerne

Det fremstår spinkelt det Grensevakten har å stille opp mot styrkene over grensen. Men ifølge Jørn Qviller ser stadig flere til «den norske» måten å løse grensevakt og Schengen-oppdrag på.

– Langs denne grensen er det ingen som peker på hverandre med våpen. Mens andre land, som Polen og de baltiske, bygger opp styrker og påkaller NATO ved sine grenser til Russland, går hverdagen her som før, sier han.

Men gjør den det?

Både Qviller og kommissær Roger Jakobsen erkjenner at det er blitt kjøligere også her. Tiden da norske og russiske grensevakter patruljerte sammen er forbi. Og soldatene som patruljerer Pasvikelven sier til Aftenposten at russerne ikke lenger hilser tilbake, når de møtes.

På russisk side er består grensevakten for øvrig ikke av militære, men av FSB, det tidligere KGB. Og mens sivile nordmenn bor eller har hytter klin innpå grensen, er det på russisk side en sone, avgrenset med piggtrådgjerde, der det ikke er sivil aktivitet.

Samarbeider godt i det daglige

– På tross av utviklingen, som i stor grad også skyldes sanksjonene som ble innført fra vestlig side i 2014, er samarbeidet over grensen godt. Det er mer kontrollerte forhold nå enn i tiden da Sovjetunionen falt, sier Qviller.

Nylig gikk russere og nordmenn opp grensen sammen, den som skal følge dypeste punkt i elveleiene. Og fortsatt avholdes Barentskirennet, der russisk, finsk og norsk grensevakt deltar og torget i Kirkenes fylles med russiske folkedrakter om hverandre med røde, norske anorakker.

– I forkant av NATO-øvelsen rapporteres det om flere russere bilister som «tilfeldigvis» tar bilde av militære områder i Norge?

– Vi har noe av det, men her er det russiske biler på norsk side hele tiden. Vi har 200.000 grensepasseringer over Storskog i året. Samfunnene på begge sider er tett innvevd. Også jeg er blitt overrasket over hvor tett integrert man er, sier Qviller.

Soldatena har også politimyndighet. Jørn Qviller er Jakobsens stedfortreder.

– Vi ivaretar Grensevaktavtalen som ble inngått mellom Norge og Russland i 1949. Vi har også politimyndighet til å håndheve Riksgrenseloven og Utlendingsloven, noe det er unikt at vernepliktige soldater har i Schengen-sammenheng, sier Qviller.

Fakta: Skulle stanse finner, ikke russere Det er 100 år siden norske myndigheter sendte soldater til grensevakt i nord. I mars 1918 kunne Aftenposten fortelle at den nye staten Finland hadde planer om å skaffe seg havner både på norsk og russisk ishavskyst. Konkret fryktet man at finnene skulle annektere Petsamo, området som i dag er Russlands grense mot Norge, og Norge sendte en nøytralitetsvakt på 93 mann. I juni 1921 vedtok Stortinget så en opprettelse av en «midlertidig garnison» i Sør-Varanger. Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), gjerne omtalt som Grensevakten, har i dag rundt 120 fast ansatte og drøyt 500 vernepliktige. GSV blir nå tilført et ekstra jegerkompani på ca. 150 soldater. GSV holder til på Høybuktmoen, 500 fra Kirkenes flyplass. Her får soldatene et halvt års opplæring før de fordeles på oppdrag som grensevakter, som garnisonssoldater eller til andre oppgaver. GSV består av to grensekompanier, kalt Jarfjord og Pasvik GSV består av to grensekompanier, kalt Jarfjord og Pasvik. I tillegg består GSV av Garnisonskompaniet, Utdanningskompaniet og et Jegerkompaniet som er under oppbygging. Soldatene i Grensevakten har både militær myndighet og politimyndighet knyttet til Riksgrenseloven og Utlendingsloven.

Det er her ute, på ATVene, i rib’er av typen Zodiac Hurricane, og til fots, ofte med hund, at de unge soldatene sier at de stortrives.

Tjenesten i GSV gir stor selvstendighet. Fra grensestasjonene Jarfjord (nær Storskog) og Pasvik er patruljene ute i to og tre uker av gangen. Patruljeførere som Jo Aamodt på Vardefjell og Mathias Bakke på Bjørnsundshøyden kan selv styre mye av hverdagen, og avbryte patruljering om været gjør det for farlig å være ute.

– Det er bare oss her. Det er sjeldent at befal kommer innom, sier Nicolai Kristensen.

Tjenesten er slitsom. Turnus, som innbefatter vakthold i tårnene i Pasvik og Jarfjord, innebærer tretimersvakter døgnet gjennom.

Men tårnvaktene gir også tid til refleksjon og naturopplevelser.

– For to netter siden så jeg en elg med et stort gevir svømme over på russisk side, (elg kan i motsetning til reinsdyr fritt passere grensen) og tilbake, sier Petter Nuven på Bjørnsundshøyden, en tilsvarende observasjonspost som Vardeberg.

Ved å låne kikkert forstår man hvorfor elgen snudde. Utenfor det beryktede smelteverket i Nikel ligger store områder der forurensningen dokumenteres av døde trær.

Frykter is mer enn russere

Å vokte grensen er enklest om sommeren og om vinteren. I mellomperiodene blir det vanskeligere å bevege seg, ettersom så mye av grensen består av elv.

Deler av året må helikoptre overta for patruljene.

– Den store skrekken er at noen går gjennom isen. Is på elver er uforutsigbar, sier Jørn Qviller.

– Vi kan ikke unngå å få skader. Vi har beinbrudd, folk faller på ski, de får illebefinnende. Unge mennesker beveger seg i krevende terreng. Men alt i alt går det veldig bra, sier Qviller.