VG: Stortingspolitikere krever granskning av Tolga kommune

Tre brødre på Tolga har fått vite at de har stått oppført i Tolga kommunes register over psykisk utviklingshemmede. To av dem har ikke psykisk utviklingshemming.

VG skrev lørdag om tre brødre på Tolga som i flere år har utløst statlige overføringer til kommunen.

Brødrene Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen i alderen 25 til 35 år fikk alle opprettet vergemål mot sin vilje. Siden har to av dem fått opphevet vergemålet, mens den tredje har fått det endret.

Tester fra februar 2018 viser at to av brødrene ikke har psykisk utviklingshemming. Den tredje broren ble registrert av kommunen før han hadde vært til utredning og fått diagnosen. VG skriver videre at fra 2013 til 2014 doblet Tolga kommune antall personer registrert med psykisk utviklingshemming, fra fem til ti personer.

Tolga: Fulgt kriteriene

Kommuner med et høyere antall psykisk utviklingshemmede, får mer penger, men uten krav til hvordan de skal brukes.

Rådmann i Tolga kommune vil ikke bli intervjuet av VG, men skriver i en e-post til avisen at kommunen har fulgt kriteriene fra Helsedirektoratet. Avisen har spurt om ønsket om større inntekter til kommunen kan ha ført til at innbyggere er blitt registrert som psykisk utviklingshemmede på feilaktig grunnlag.

– På generelt grunnlag kan vi si at registreringen fra kommunene via Altinn-skjema «Registrering av tal på personer med psykisk utviklingshemming i kommunene» skjer i Tolga kommune etter de krav som ligger i ordningen, skriver rådmann Siv Sjøvold i en e-post til avisen.

Vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark vil heller ikke svare på VGs spørsmål om saken.

Politikere krever svar

Nå krever flere stortingspolitikere svar på om regelverket er fulgt. Det skriver VG søndag. Flere stortingspolitikere mener det er nødvendig for tilsynsmyndigheter å gå inn i saken:

– Her ser det ut til å ha sviktet i flere ledd. Dersom én eller flere av disse brødrene har fått en diagnose stående i offentlige papirer som ikke er reell – eller ikke bygger på en faglig forsvarlig utredning, så er det et alvorlig overgrep, sier Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helse- og omsorgskomiteen og utdannet lege.

Toppe mener at det som kommer frem i denne saken, er så alvorlig at det er behov for en større granskingsrapport.

Også Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos mener det er nødvendig å undersøke saken:

– Jeg mener det er grunn til å se om regelverket er bra nok, og om regelverket er fulgt i denne saken.

– Matovergrep

Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen sier at han er opprørt og vil ta saken opp med statsråden.

– Hvis opplysningene i VG stemmer, er dette et maktovergrep fra offentlige myndigheter, sier Sivertsen som mener det er grunn til å undersøke om regelverket blir korrekt forstått og forvaltet.