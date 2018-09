Printernekt på Stortinget etter pågripelse av spionmistenkt

Kort tid etter at en russisk statsborger ble pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet, er det lagt ned forbud mot å bruke printerne på Stortinget. Det melder VG.

Printernekten skjer i forbindelse med at det ble klart at den 51 år gamle russeren i løpet av sitt Oslo-besøk har tilbrakt tid på flere ulike steder i stortingsbygningen.

Etter det Aftenposten har klart å bringe på det rene, er det printerne i selve stortingsbygningen som er stengt. Stortinget vil ikke opplyse hvor mange det er snakk om.

Ifølge VG er minst ni printere i stortingsbygningen merket med lapp om at de ikke skal brukes.

«Må ikke brukes, svært viktig», står det blant annet på printeren som står under hovedtrappen opp i vandrehallen på Stortinget.

Jorunn Nilsen, leder for Stortingets seksjon for presse og samfunnskontakt forklarer at printernekten er et forebyggende tiltak.

– Etter hendelsen gjennomfører vi forebyggende tiltak, som tidligere nevnt. Blant annet en gjennomgang av printere, sier Nilsen til Aftenposten.

Den spionsiktede russeren skal oga ha vist en viss interesse for overvåkingskamerane i Stortinget, etter det NTB melder.

– Er det andre tekniske installasjoner i Stortinget dere også nå stenger ned eller sjekker ?

– Det kan vi desseverre ikke kommentere, fordi saken er inder etterforskning, sier Nilsen til Aftenposten.

Ingen av printerne på Stortinget skal brukes. Nye printere vil bli satt inn. Martin Ingesen, sikkerhetsanalytiker i BDO, sier til VG at printere er et vanlig mål for hackere.

– Det er et lett sted å gjemme enheter som kan gi fjerntilgang til nettverket eller fange opp printede eller skannede dokumenter, sier Ingesen.

Tekniske eksperter jobber nå med å avdekke om den russiske tjenestemannen har etterlatt seg avlyttingsutstyr i stortingsbygget. Det bekrefter Politiets sikkerhetstjeneste til Aldrimer.no.

PST-talsmann Martin Bernsen forklarer at det er en naturlig del av etterforskningen å undersøke hvorvidt det har vært forsøkt å bedrive teknisk avlytting.

– Vi forsøker jo å finne ut hva han har gjort på Stortinget, sier Bernsen til Aldrimer.no.

Russeren er ansatt som seniorrådgiver i departementet for informasjonsteknologi i Det russiske føderasjonsrådet i den russiske Dumaen. Han har ingen tilknytning til Norge.

Det var etter at 51-åringen deltok på et seminar på Stortinget om digitalisering, at hans adferd ble oppfattet som mistenkelig. Ansatte på Stortinget rapporterte adferden, og fredag kveld ble mannen pågrepet på Oslo Lufthavn Gardermoen. Han ble fremstilt for fengsling i Oslo tingrett lørdag.

– Der ble han varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til Aftenposten.