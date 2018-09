Dagrun Eriksen ansatt i helseteknologiselskap

– Som politiker jobbet jeg for å skape et varmere samfunn gjennom rammer og tilrettelegging, men jeg så at utfordringene i helsesektoren er umulig å løse uten velferdsteknologi, større brukermedvirkning og samarbeid mellom helsetjenester og pårørende, sier Eriksen.

Eriksen var innvalgt stortingsrepresentant fra Vest-Agder fra 2001 til 2005, var nestleder i KrF fra 2004 til 2007 og har også fortid som medlem i den norske delegasjonen til NATO-parlamentarikerforsamlingen.

– Hennes lange erfaring i det politiske systemet er en verdifull ressurs for oss som jobber med velferdsteknologi, sier daglig leder Terje Tobiassen i ContinYou.

Selskapet står bak den norskutviklede helseklokken Contact.