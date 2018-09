Tipser avhørt for første gang – 23 år etter Tengs-drapet

To personer tipset politiet om den nå avdøde mannens oppførsel etter drapet på den 17 år gamle jenta i 1995, ifølge TV 2. Irene Stensen satt hjemme i stuen da personen, som var en bekjent av paret, dundret på døra rundt klokka 2.30 på drapsnatten.

– Han var helt hysterisk. Jeg merket at han var nydusjet, og han hadde noe surret rundt den ene hånden. Han brøler «hva er det jeg har gjort, hva er det jeg har gjort», forteller hun til kanalen.

Hun forteller at han hadde kloremerker i ansiktet og var svært oppskaket. Hun dro senere hjem til der han bodde.

– Der ser jeg at det er blod og vann og håndklær, og det vasker jeg opp. For jeg tenker at dette har vært en slåsskamp, jeg visste jo ikke noe jeg da, sier hun.

Også Anne-Jorunn Fedøy, som var miljøarbeider på Blå Kors på den tiden, tipset politiet om mannens oppførsel mandagen etter drapet.

– Han ba meg få ham vekk i full fart til et evangeliesenter. Han var tydelig redd og hadde en bandasje på hånden og var oppklort i ansiktet, sier hun til TV 2.

Mannen hadde noen dager senere gjemt bilen sin og sa at den skulle lakkeres om. Opplysningene kommer fram i forbindelse med TV-serien «Hvem drepte Birgitte».

I over 7 måneder etter drapet jobbet politiet ut fra en teori om at gjerningsmannen hadde langt lyst hår. Irene Stensen forteller at personen som oppsøkte henne hadde rødbrunt hår, noe som kan forklare hvorfor politiet ikke så nærmere på tipset i 1995.

Politiets Cold Case-gruppe, som ser på Tengs-saken på nytt, har nå avhørt Irene Stensen og den avdøde mannens stesønn.