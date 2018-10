Politiet etterforsker vold mot kvinne i Tønsberg

Politiet i Vestfold-byen var søndag uvanlig knappe med informasjon om hendelsen. Først ut på kvelden bekrefter politiet at det hadde skjedd en alvorlig voldsepisode i sentrum natt til søndag. Tønsbergs Blad omtalte saken søndag ettermiddag etter at en lekeplass i byen ble sperret av undersøkt av kriminalteknikere.

– Vi er litt usikre på hva som har skjedd, men det er en mulig alvorlig kriminell handling som er blitt begått, uttalte politiadvokat Per Steinar Bungum til NTB søndag ettermiddag.

I en pressemelding fra politidistriktet søndag kveld går det fram at det var en kvinne som ble slått ned av en ukjent gjerningsperson. Videre opplyser politiet at de etterforsker saken som en mulig overfallsvoldtekt eller som et forsøk på dette.

– Kriminalteknikere har undersøkt et mulig åsted for å sikre eventuelle spor. Det er også utført rundspørringer i området. Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken, skriver politidistriktet i pressemeldingen.

Politiet etterlyser vitner som kan ha sett noe i området mellom torget og Storgaten lenger sør i sentrum mellom 2 og 4 natt til søndag. Lekeplassen i St. Olavs gate som ble sperret av, ligger midt i området politiet etterlyser vitner fra. Ifølge VG var teknikere fra Kripos i arbeid på stedet søndag ettermiddag.