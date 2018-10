Beboerne under det ustabile fjellpartiet ble evakuert da farenivået ble hevet til rødt ved 17-tiden tirsdag ettermiddag. Bevegelsene har vært store – helt opp i 50 centimeter per døgn i det øvre partiet.

– Det flater litt ut, så det er ikke noen økning i bevegelsene i øvre del, sa geolog Lars Harald Blikra i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på en pressekonferanse onsdag formiddag.

– En liten krigssone

– Det er over en meter snø i enkelte partier. Den har begynt å smelte, samtidig som det kom en god del regn. Det har ført til at vannet kommer ned i fjellpartiet og gir økt bevegelse, forklarte geologen.

Et bilde viser ganske mye «skitt» på snøen i den nedre delen av fjellpartiet.

– Det ser nesten ut som en liten krigssone der, for det var mange mindre og større steinsprang i går kveld og utover natta. Det er veldig stor aktivitet, sa geologen.

Varmt vær i vente

Det er meldt varmt vær i området de kommende dagene, kanskje opp i sju grader torsdag.

– Så vi venter at en god del av snøen vil smelte, og vi ser allerede smeltetegn i snøen. Så fjellpartiet vil bli tilført vann, muligens i ganske lang tid framover. Dette er en ny situasjon for oss, med så mye snø og så store bevegelser. Vi er litt spente på hvor mye vann som blir tilført og hvor fort det går. Bare tiden og målingene våre vil vise hvordan fjellpartiet utvikler seg i den varmeperioden som vi venter iallfall fram til neste helg, sa geolog Lars Harald Blikra.

Sivilforsvaret har registrert 18 større og mindre ras, de fleste tirsdag kveld mellom klokka 21 og 23.30.

Det røde farenivået betyr at beboerne som er evakuert, ikke får flytte hjem igjen. Det gjelder fortsatt ferdsels- og oppholdsforbud i området. Togstrekningen mellom Dombås og Åndalsnes er også stengt for trafikk på grunn av rasfaren.

Femte evakuering i år

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har et volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noe som tilsvarer rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.

Faren for ras har ført til at beboerne under Veslemannen har vært evakuert en rekke ganger de siste årene. Tirsdagens evakuering er den femte i år og den tiende siden 2014.

– Vi er glade for at varslingen fungerer som den skal. Det var ikke så mange timene fra vi gikk i rødt i går til det kom steinsprang fra fjellet. Dette viser at vi har et godt system, sa Rauma-ordfører Lars Olav Hustad under pressekonferansen onsdag.