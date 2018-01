Åpen igjen: Rullebanen på Sola ble stengt på grunn av brøyting

Brøytemannskapene har jobbet på spreng på Sola fredag kveld. Like etter kl. 19 ble rullebanen igjen åpnet, etter å ha vært stengt i et par timer på grunn av brøyting, skriver Stavanger Aftenblad.

«Snøen daler ned og vi jobber på spreng for at flytrafikken skal gå etter rute. Reisende i dag må dessverre påregne litt forsinkelser, da rullebanen i perioder sannsynligvis må stenges for brøyting. Vi vil selvsagt gjøre vårt beste for at det ikke vil medføre altfor store forsinkelser», skriver Avinor på sin hjemmeside fredag.

De la også ut følgende informasjon på Twitter:

Fredrik Refvem

Klokken 18.20 har 10 av kveldens avganger fra Sola fått ny avgangstid. Det samme gjelder 12 av ankomstene.

Syv ruter er så langt innstilt fredag ettermiddag og kveld. Én ankomst er innstilt.

Ifølge flightradar24.com ser det ut til at KLM-flyet som skulle fra Amsterdam til Sola i ettermiddag har landet i Bergen.

Avinor opplyser i 18-tiden fredag at rullebanen er stengt på ubestemt tid så lenge det snør.

Skjermdump flightradar24.com

I 17-tida fredag ettermiddag hadde Aftenbladets fotograf Kristian Jacobsen ennå ikke kommet seg av sted med sitt fly, som senere ble kansellert. Han kunne observere flere andre fly som ventet, og mange passasjerer i avgangshallen som ikke kom seg av sted.

Kristian Jacobsen

Norwegian-flyet som skulle gått klokken 16.45 sto fortsatt ved gaten klokken 17.15 og ventet på at rullebanen skulle bli klar. Alle passasjerene måtte vente om bord.

Like før klokken 17.30 ble det opplyst over høyttaleranlegget at rullebanen fortsatt er stengt på grunn av snørydding.