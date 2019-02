Politiet fikk melding om ranet klokken 17.27.

#Oslo Dalsbergstien. Politiet er på stedet med flere patruljer etter at vi fikk melding om ran av person med pistol. Vi har kontroll på to formentlige gjerningspersoner. Funn av en luftrevolver i sekken til den ene. Begge pågripes og kjøres arresten. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 14, 2019

– Vi rykket ut med flere patruljer. Ti minutter etter meldingen påtraff vi to menn i krysset mellom Waldemar Thranes gate og Ullevålsveien. Den ene hadde en luftrevolver i ryggsekken. Fornærmede forklarte at han var blitt truet med dette våpenet og de to ble kjørt i arresten, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

De to pågrepne er en mann i slutten av tenårene og en mann i begynnelsen av 20-årene.