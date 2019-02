43 listetopper mener Grande er lite egnet som Venstre-leder

Av 290 listetopper ved lokalvalget i 2015 har 183 svart på SMS-undersøkelsen – noe som tilsvarer 63 prosent, melder kanalen.

101 av de spurte listetoppene svarer at Grande er «svært godt egnet» eller «godt egnet» som partileder. 37 personer oppgir at de stiller seg nøytrale til spørsmålet. 43 listetopper svarer at hun er «lite egnet» eller «svært lite egnet».

En av dem er Per Øyvind Grimsby, som var listetopp i Sirdal for fire år siden og skal være det også ved valget i år.

– Jeg mener at Trine Skei Grande ikke framstår som den samlende lederen vi tenger nå. Vi er Norges eldste parti, og vi er på dramatisk lave målinger nå. Det kan vi ikke leve med. Vi trenger en leder som samler partiet og løfter det opp slik at vi kommer opp på det nivået vi bør være, og det er langt over sperregrensen, sier Grimsby i NRKs Politisk kvarter onsdag morgen.

– Må bli bedre

Trine Skei Grande betegner selv tallene som oppløftende.

– Etter den stormen som har vært i det siste, så ble jeg litt glad da jeg så dem. Det samme følte jeg på landsstyret i helga, at jeg fikk veldig stor støtte i partiet for jobben som gjøres, sier hun til NRK.

Hun er glad for at noen (6 prosent) svarer at de har fått et mer positivt inntrykk av henne som leder det siste halvåret.

– Det tar jeg som et stort kompliment. Så må jeg jobbe for å bli enda bedre, slik at enda flere har lyst til å trykke av i den svarrubrikken, sier Grande.

Lederdebatt på landsmøtet

Grimsby mener på sin side at partilederen framstår for lite ydmyk i sin vurdering av undersøkelsen. Selv om Grande ikke står på valg på partiets landsmøte i mars, mener han det vil være lurt å ta en ny debatt om ledervervet allerede nå.

– Jeg mener det er mye bedre å ta en debatt om ledervervet nå, istedenfor å ta det i 2020. Vi må tørre å stå for våre meninger, det er sunt for Venstre som er et parti med stor takhøyde. Det er helt sikkert et tema som blir diskutert på landsmøtet i mars, sier Grimsby.

– Hun bør i alle fall vurdere sin posisjon i partiet, sier han, og understreker at han synes Grande «er en utrolig dyktig politiker».

– Står stødig

Tove Eivindsen, førstekandidat i Trøndelag Venstre, ser ikke behov for en lederdebatt nå.

– Det synes jeg er helt unødvendig. Det er valgår, og vi har startet på den lange valgkampen og akkurat gjenvalgt Trine. Vi må stå for de valgene vi har tatt. Det finnes ingen kaptein som vinner en eneste kamp alene. Vi trenger et fullt lag, og det laget må vi bli, sier Eivindsen og viser til en rekke politiske gjennomslag Venstre har lyktes med.

Politisk kommentator i Adresseavisen, Tone Sofie Aglen, mener partiledelsen bør være bekymret over at så mange er misfornøyd med Grande, men at ryktet om Grandes fall er betydelig overdrevet.

– Jeg tror hun står stødigere i partiet enn vi får inntrykk av i mediene. Jeg tror mange slår ring rundt henne, og det er heller ingen samlende kandidat som står klar til å overta, sier hun.