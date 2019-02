Marokko-siktet avviser tilknytning til terrorister

Mannen som både har sveitsisk og spansk statsborgerskap, ble mandag framstilt for varetektsfengsling i byen Salé utenfor Rabat. Også en britisk statsborger ble framstilt for fengsling sammen med en rekke andre. Det er over 20 siktede i saken, melder NRK.

Den sveitsisk-spanske mannen nekter for beskyldningene om at han skal ha rekruttert og trent opp terrorister i Marokko, skriver TV 2.

– Hovedanklagen går ut på medvirkning til å danne en gruppe og utføre et angrep. Det er i strid med marokkansk lovgiving å utdanne folk til terrorister, sier mannens advokat, Saad Sahli, til dansk TV 2.

Til NRK sier advokaten at mannen brøt kontakten med de andre siktede i saken for omtrent ett år siden fordi han ikke delte deres ideologi.

– Han lærte om islam av terrorister, og han slo seg sammen med dem, men så brøt han kontakten med dem for cirka et år siden, sier Sahli, som sier det ikke finnes bevis for at hans klient har vært med på noe kriminelt.

Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24) tok en bachelor i friluftsliv, tur og naturveiledning sammen ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark, og var på ferie i Marokko da de ble drept før jul. De to ble funnet i et turområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene mandag 17. desember.

Etterforskningen skal ha avdekket at drapsmennene var inspirert av terrorhandlinger begått av IS, men at det ikke skal ha vært noen kontakt mellom dem og gruppen i Syria og Irak.