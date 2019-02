– En av våre piloter var på vei fra hovedbasen på Sand til Odda søndag ettermiddag. Han var i samme område like før helikopteret styrtet. Dårlig vær og dårlig sikt gjorde at han avbrøt flyvningen og returnerte til hovedbasen, sier Stian Solberg, som er flyvesjef i Fonnafly, til Bergens Tidende.

Whiteout en mulig teori

Den erfarne piloten fra Fonnafly har vært i avhør hos politiet der han blant annet har forklart seg om værsituasjonen i Røldalsfjellet. Helikopteret Fonnafly hadde i området var av typen AS350 som er et større helikopter enn Robinson 44, men som også driver visuell flyvning.

– Dårlig vær med snøbyger kan føre til det vi kaller whiteout. Dette er et værforhold som gjør at fartøysjefen får betydelig redusert sikt. Kontrastene forsvinner i det hvite landskapet og det blir vanskelig å finne referansepunkter, sier Solberg.

Han er tydelig på at han ikke har noe grunnlag for å kommentere hverken værforhold eller årsak til helikopterstyrten der et ektepar omkom.

Bjørn Erik Larsen

– Svært krevende fenomen

– Vi har gjennom mange tusen timer i luften erfart at det er svært krevende for piloten å komme ut for fenomenet whiteout. Første bud er å senke farten på helikopteret og deretter vurdere om fartøyet bør gå inn for landing.

Ifølge Solberg kan et Robinson 44-helikopter ha en cruisefart på rundt 150 kilometer i timen.

– Om sikten er dårlig, må piloten redusere farten og lete etter mulige referansepunkter, for deretter å vurdere nærmeste, trygge landingsplass. Dette med whiteout er noe vi trener jevnlig på, men det aller viktigste piloten gjør er å vurdere forholdene nøye før han tar av, sier Solberg.

Flyvesjefen sier at Fonnafly har mange oppdrag i distriktet rundt Odda/Røldal.

– Ruten som Robinson 44-helikopteret valgte er mye i bruk og et kjent veivalg, men det er et værutsatt område, sier Solberg.

Daglig leder ved Røldal skisenter, Oddvar Bratteteig, bekrefter at helikoptre ofte velger ruten gjennom Seljestadjuvet når det er lavt skydekke. Natt til tirsdag begynte det å snø i fjellet, og utover tirsdagen fortsatte det kraftige snøfallet.

– Det var i siste liten vi fikk ut helikoptervraket, og vi fikk ryddet helt opp og fraktet ut alt utstyret mandag kveld, sier han.

Ingen vitner til styrten

Lensmann Terje Kvalvik i Hardanger bekrefter at piloten fra Fonnafly har vært avhørt om værforholdene.

– Vi har fått en del vitneobservasjoner fra folk som befant seg i området og fikk med seg at ulykkeshelikopteret tok av fra hytteområdet Røldal Terrasse, men vi har ingen observasjon fra selve flystyrten, sier Kvalvik.

– Begynner dere å få et bilde av hva som skjedde da helikopteret styrtet?

– Vi har en del teorier og hypoteser om hva som har skjedd, men jeg vil ikke gå nærmere inn på mulige årsaker til styrten i denne fasen av etterforskningen.

Bjørn Erik Larsen

Med i en totalvurdering

– Er såkalt whiteout en av teoriene?

– Vi går bredt ut, men whiteout er et tema det er naturlig å ta med i en totalvurdering ettersom det var dårlig vær i Røldalsfjellet.

Hardanger-lensmannen sier at den taktiske delen av etterforskningen ikke trenger å drøye så lenge, men at den tekniske delen blir mer krevende.

– Vi henter inn værrapporter, værkamera, øyenvitneobservasjoner og alt som er relevant for å forklare ulykken, og vil sammenstille dette med hva krimteknikere og Statens Havarikommisjon kommer frem til.

Kvalvik sier at han er svært takknemlig for all hjelp politiet fikk fra Røde Kors Hjelpekorps, Sivilforsvaret, Røldal skisenter og Airlift under leteaksjonen og i etterkant av helikopterfunnet i fjellet.

– Innsatsen var uvurderlig fra alle parter som deltok, sier Hardanger-lensmannen.

Ifølge direktør i Havarikomisjonen, William J. Bertheussen, kom ulykkeshelikopteret frem til Lillestrøm natt til tirsdag, mens Havarikomisjonens folk avsluttet informasjonsinnhentingen i Røldal tirsdag morgen.

– Det gjenstår en god del undersøkelser, og vi jobber sakte og grundig, uten å trekke raske konklusjoner, sier Bertheussen.