Ulvejakt stanses etter at WWF fikk medhold i Oslo tingrett

Miljøorganisasjonen WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen. Før dette blir behandlet har WWF bedt om midlertidig forføyning, altså at jakten skal stanses inntil de store spørsmålene er avgjort.

Oslo tingrett kom med sin kjennelse tirsdag. Der fikk WWF medhold i sin påstand om at Klima- og miljødepartementets vedtak om felling av 12 ulv utenfor ulvesonen er ugyldig.

Stanser jakten

Dette får umiddelbar virkning, opplyser Christian Hillmann, rådgiver for sekretariatet for Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.

– Jeg er i ferd med å sende ut SMS, og så blir det lagt ut et varsel på nettsidene, sier han til NTB.

Fylkesmannen i Hedmark hadde også lagt ut melding på sin nettside om stans i jakta tirsdag formiddag.

NTB har foreløpig ikke lykkes i å få noen kommentar fra Klima- og miljødepartementet.

Fakta: Ulv i Norge Ulv har fast tilhold i Sør-Norge og i grenseområdene til Sverige. Norske ulver er del av en sørskandinavisk bestand. Stortinget har vedtatt et avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen. Området omfatter deler av Hedmark og Akershus og hele Oslo og Østfold. Innenfor området er det et mål å ha fire til seks ungekull hvert år, hvorav tre helnorske. Ungekull i grenserevir deles med Sverige og teller med en faktor på 0,5. Ulvestammen blir kontinuerlig registrert og kartlagt, blant annet ved å merke ulv, ved å registrere spor på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer som blir samlet inn. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble 18 ulver drept i Norge i jaktåret 2016/2017. Opprinnelig ble det gitt tillatelse til å felle 47 ulver i jaktåret 2016/17. Av disse holdt 24 dyr til innenfor ulvesonen. Rett før utgangen av 2016 kunngjorde imidlertid Klima- og miljødepartementet at internasjonale avtaler ikke gjorde det mulig å tillate lisensjakt innenfor ulvesonen. Til slutt ble det gitt tillatelse til å felle 20 ulver. Av disse ble åtte drept. I tillegg til ulvene som ble felt under lisensjakten, ble seks ulver felt ved skadefelling, én felt i nødverge og tre av andre årsaker. For jaktåret 2017/2018 har regjeringen gitt klarsignal for jakt på 50 ulver, 26 av disse utenfor ulvesonen. Fordelingen av de inntil 24 som skal tas ut inne i sonene, skal det komme vedtak om fra Klima- og miljødepartementet før denne jakten starter 1. januar. Ulvejakten utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark, der kvoten er på 12 dyr, er allerede i gang. Fem dyr er skutt. Oslo tingrett besluttet tirsdag at denne ulvejakta skal stanset midlertidig. WWF krevde umiddelbar stans i jakten på de sju ulvene som gjensto i kvoten. (Kilder: Miljødirektoratet, SSB, NTB)

– Viktig beslutning

– Oslo tingrett har fattet en viktig beslutning når den pågående ulvejakta nå er stanset. Nå ser vi fram til at saken vår kommer opp for retten, der domstolene må vurdere om norsk ulveforvaltning er i strid med norsk lov og internasjonale forpliktelser, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.

Jakten stanses inntil det foreligger en rettskraftig dom i saken. Ifølge Lomelde har WWF ennå ikke fått noen dato for når saken skal opp i retten, men hun anslår overfor Aftenposten at det blir en gang over nyttår.

Jakten utenfor ulvesonen varer til slutten av mars.

Ulvejakten utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark var allerede i gang. Fem dyr er skutt. WWF krevde umiddelbar stans i jakten på de sju ulvene som gjensto i kvoten.

– Desperat

Da saken ble behandlet i Oslo tingrett i forrige uke, betegnet Norges Bondelag søksmålet fra WWF som et desperat forsøk på å skaffe ekstra oppmerksomhet om et følsomt tema. Einar Frogner fra Bondelaget uttalte at en stans i ulvejakta ville få dramatiske konsekvenser for matproduksjonen i Norge.

Staten har hatt støtte av Bondelaget, Skogeierforbundet og Norges Jeger- og Fiskerforbund i saken. Disse er sammen dømt til å betale sakskostnader til WWF på drøyt 65.000 kroner.

Vil felle to hele ulveflokker

WWF har også klaget på Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate felling av to hele ulveflokker innenfor ulvesonen. Opprinnelig hadde rovviltnemdene vedtatt å ta ut tre hele flokker, men det mente direktoratet var for mye.

Saken ligger nå på Vidar Helgesens bord. En avgjørelse er ventet i slutten av november.

I fjor ble det rabalder i Stortinget da Helgesen lille julaften sa nei til å felle 32 av de 47 ulvene rovviltnemndene mente skulle felles. Årsaken var at Justisdepartementet mente fellingen ville være i strid med både Naturmangfoldsloven og Norges internasjonale forpliktelser gjennom Bern-konvensjonen.

Saken førte til opprør på Hedmark-benken til Høyre og mistillitsforslag fra Senterpartiet – som ble nedstemt.