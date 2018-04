Trodde du stortorsken bare fantes nordpå? Torsdag dro May-Liza Johansen opp en skrei som veide halvparten så mye som henne – rett utenfor Ålesund.

– Det er lenge siden jeg har hatt slik bøy i stangen, og fisken var utrolig sterk. Jeg brukte nok 10–15 minutter på å få den opp fra 70 meters dyp, sier May Liza Johansen (32) til Hooked, et nettsted for sportsfiskere.

Det er ikke så mange kvinner som driver med sportsfiske:

– Jeg er en av rundt ti dedikerte kvinnelige sportsfiskere i Norge, sier Johansen til Aftenposten.

Hun er fra Tromsø og lærte å fiske før hun kunne sykle. Men nå har hun gjort vestlending av seg, bor på Stryn og fisker mye utenfor Ålesund.

– Etter at jeg flyttet til Stryn, fant jeg da storfisk på Vestlandet også, sier hun.

Hun har heldigvis en fiskeinteressert samboer, og de to har over 100 fiskedøgn i året. Det er imidlertid hun som alltid drar den største fangsten, sier hun.

– Jeg liker å tro at jeg har noen kvinnelige knep, ler hun.

Fakta: Skrei og kysttorsk Skrei er betegnelse på torsk som tilhører den norsk-arktiske torskebestanden. Den har sitt oppvekstområde i Barentshavet og ved Svalbard. Denne vandrende torsken samles om vinteren og våren i store antall langs kysten på strekningen mellom Haugesund og Sørøya i Finnmark for å gyte. Hovedmengden gyter ved Lofoten og Vesterålen. Man skjelner mellom skreien og kysttorsken, som er forholdsvis stasjonær langs kysten og mer eller mindre stedbunden innenfor snevre områder. Kilde: Store norske leksikon

Kato André Bøe

En del arktisk torsk drar lenger sør

Hun og samboer Kato André Bøe var alene i båten da stortorsken ble dratt inn. Nå skal den bli klippfisk.

Det er ikke uvanlig at det dukker opp stangfanget torsk på over 30 kilo i de nordligste fylkene våre, og da spesielt utenfor Sørøya i Finnmark. Stangfisket torsk på over 30 kilo fra Vestlandet hører man derimot veldig sjelden om, ifølge Endre Hopland, redaktør av nettstedet Hooked.

Ålesund ligger langt sør i skreiens vandringsområde, og det er ikke det samme innsiget av Barentshav-torsk her som lenger nordover i landet. En god del skrei finner likevel veien inn til områdene rundt Ålesund.

Johansen og Bøe har fått flere hundre kilo fisk hver på «påskefisket» sitt i år. Men hun understreker at slike påskeferier ikke er noe å anbefale for dem som liker å ligge strak ut i solveggen og gjøre absolutt ingenting.

– En kjenner det godt i kroppen etter åtte dager med pilkefiske og pumping av stor torsk, sier hun i intervjuet med Hooked.

Tok havål på 22 kilo

I 2016 tok Johansen en muskelbunt av en havål på 1,85 meter som veide 22,3 kilo.

Men det er de store kveitene på hundre til to hundre kilo som er drømmen til sportsfiskeren:

– Hver sommer drar vi nordover for å fiske kveite, i år blir det Lofoten, sier hun.

– Denne gangen skal vi klare å fiske en av de store dronningene!