Politiet har på få dager mottatt to anmeldelser som omhandler seksuell utpressing på nett, og går nå ut og advarer mot den kyniske fremgangsmåten, skriver Adresseavisen.

– Det er en ungdom og en voksen mann som er utsatt for dette, men vi frykter at det er mørketall og at organiserte kriminelle vil prøve å forlede flere her i Trøndelag, sier Sivert Rannem, leder for Felles forebyggende enhet i Trøndelag politidistrikt, til avisen.