Var på do da båten grunnstøtte - må i fengsel

Han og en kamerat var på vei fra Leirvik til Bergen da ulykken skjedde rundt klokken 06. De to ble begge skadet, men dro fra stedet i en gummibåt uten å varsle politiet. Det førte til en større leteaksjon.

Retten finner det bevist at 45-åringen var på toalettet da krasjen skjedde, slik han selv har forklart, og at han før toalettbesøket prøvde å få en sterkt beruset kamerat til å overta styringen. Kameraten oppfattet aldri beskjeden, mener retten.

Båtføreren ble ikke dømt for promillekjøring, som politiet gikk inn for, men derimot for å ha drukket alkohol etter krasjen. Dommerne mener det er meget klanderverdig at han «stakk fra stedet, gjorde seg utilgjengelig for politiet og kort tid etter ulykken begynte å drikke alkohol».

Båtføreren er også dømt til tre års kjøreforbud for båtførerbevispliktig fritidsbåt.