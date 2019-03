Brannen ble meldt til politiet klokka 4.28 torsdag morgen. Etter noe tid snudde vinden i området og naboer rundt måtte evakueres for ikke å bli eksponert for røyken fra brannen.

Industribygget tilhører selskapet Mørenot Skjervøy. Anlegget består av en stor produksjonshall med lager, kontorer og en butikk som selger fiskeutstyr.

Ledelsen i firmaet bekrefter overfor politiet at alle ansatte er gjort rede for og er i god behold. Årsaken til brannen er ikke kjent.

Først like før klokka 11 var brannen under kontroll og de evakuerte kunne vende tilbake til boligene sine. Da var også industribygget så herjet av flammer at det var begynt å kollapse.

– Det er gjort etterslokking på stedet siden, men det skal ikke være observert åpne flammer, sier operasjonsleder Roy Nagel i Troms politidistrikt til NTB.