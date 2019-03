Filter: Wara ønsket ikke videoovervåking av huset

Natt til søndag begynte det å brenne i Frp-statsrådens bil utenfor huset der han bor, den femte trusselhendelsen på tre måneder.

Ifølge Filter Nyheter sa Wara og familien nei til videoovervåking på eiendommen, selv om både oslopolitiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mente dette var vesentlig for etterforskningen. Familien skal også ha vært negativ til andre foreslåtte tiltak.

– Ekstras belastning

Ifølge nyhetsnettstedet har det vært frustrasjon både i PST og i politiet over at de ikke kunne gjennomføre det de mener var nødvendig overvåking.

Wara ønsker ikke å kommentere opplysningene Filter Nyheter har fått. Samboeren Laila Anita Bertheussen skriver derimot på Facebook at det er kameraer overalt.

– Hvis mitt hjem blir mer overvåket nå, tør jeg knapt og gå på do, skriver hun og bruker ordene «helt galskap» om Filters sak.

– Er dette «gode, men ubekreftede rykter», spør samboeren. VG, som først omtalte innlegget, skriver at hun ikke sier noe om hvorvidt familien tidligere har sagt nei til kameraovervåking.

Innlegget tar opp flere kommentarer som har kommet den siste tiden, og Bertheussen skriver at «konspirasjonsteoriene og løgnene er en stor ekstra belastning i tillegg til all terroren vi utsettes for».

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Redaktør Harald Klungtveit i Filter Nyheter skriver i en e-post til VG at de kontaktet Bertheussen for en kommentar før de la ut sin sak, men uten hell.

– Når det kommer til fakta, er det ikke noen motsetning i det hun nevner – at det i dag er kameraovervåking ved boligen – og vår artikkel, som fokuserer på situasjonen tidligere i etterforskningen, skriver Klungtveit, som er kjent med hennes Facebook innlegg.

Ingen kommentar

PST ønsker ikke å uttale seg om opplysningene Filter Nyheter har publisert.

– Jeg vil ikke kommentere noe knyttet til hverken nåværende eller tidligere sikkerhetstiltak, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken. Heller ikke Justisdepartementet vil kommentere saken.

– Vi kommenterer ikke forhold knyttet til statsrådens sikkerhet, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange.

Sikkerheten ved eiendommen har den siste tiden vært skjerpet sammenlignet med starten av etterforskningen, trolig også med kameraer, skriver Filter Nyheter.

Ingen mistenkte

Bilbrannen natt til søndag etterforskes av PST. De hadde søndag kveld ingen mistenkte i saken.

– Det er ikke noe nytt i saken, og det er ingen mistenkte. PST vil fortatt ha en bred etterforskning, og hendelsen i natt inngår i etterforskningen, og det er naturlig at den ses i sammenheng med de tidligere hendelsene, sa kommunikasjonsdirektør Hugubakken ved 18-tiden.

Han sier saken er høyt prioritert, men vil ikke si noe konkret om hvilke etterforskningsskritt som er tatt.

Bilder fra stedet viser for øvrig merking som varsler at det er overvåkingskameraer knyttet til en alarmsentral.

– Angrep mot åpenheten

Flere politikere har reagert på hendelsene ved Waras hus og på sikkerhetstiltakene rundt justisministeren. Regjeringskollega Trine Skei Grande omtaler dem som et angrep på demokratiet.

– Det er et sterkt angrep på ytringsfriheten. Det er et sterkt angrep mot styringssystemet vårt og den åpenheten vi har i det norske samfunnet som gjør at vi statsråder kan leve vanlige liv i vanlige hus nært folk, sier Venstre-lederen til NTB.