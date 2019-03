Mann kritisk skadet i snøskred ved Harstad

Troms politidistrikt meldte søndag ettermiddag at det hadde vært et ras på Grytøya, og at én person var tatt.

Klokken 18.25 meldte politiet at vedkommende som er tatt er gravd frem fra snøen. Helsepersonell ga først hjerte- og lungeredning på stedet før den skredtatte mannen i 20-årene ble fløyet med helikopter til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Ved 21-tiden opplyser sykehuset at mannen er kritisk skadet.

– Tilstanden hans er foreløpig uavklart, men han er ikke utenfor livsfare, opplyser pressevakt Jan Fredrik Frantzen til NRK søndag kveld.

Helikopter og frivillige rykket ut til øya etter å ha mottatt meldingen om raset.

Til Nordlys opplyser operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt at det var to personer i turfølget.

Raste gikk i Bjørnådalen ovenfor fergeleiet.

To skred i Troms søndag

Tidligere søndag ble tre skigåere tatt av et snøskred ved fjellet Keipen like ved Mefjordbotn på Senja.

Én av dem ble skadet. Til Nordlys opplyser operasjonslederen at det kan se ut som personen har pådratt seg bruddskader.

De tre personene som ble tatt, var del av et turfølge på åtte personer, ifølge politiet.

I de tre nordligste fylkene er faren for snøskred moderat, noe som vil vedvare de neste dagene.