Det er Troms politidistrikt som melder at det har vært et ras på Grytøya, og at én person er tatt. Nødetater og frivillige mannskaper er på vei.

«Situasjonen på stedet er ikke avklart enda. Ambulansehelikopter og Seaking er også på vei til stedet», skriver politidistriktets operasjonsleder på Twitter klokken 17.26.

Tidligere søndag ble tre skigåere tatt av et snøskred ved fjellet Keipen like ved Mefjordbotn på Senja.

Én av dem ble skadet.

I de tre nordligste fylkene er faren for snøskred moderat, noe som vil vedvare de neste dagene.

Saken oppdateres.