I kjølvannet av terrorangrepet mot to moskeer i byen Christchurch på New Zealand gjenga Filter Nyheter hva lesere av nettstedet Resett skrev. Etter angrepet der minst 50 personer samlet til bønn ble drept, skrev lesere at de støttet massedrapet og pekte på egne politikere som medansvarlige for slike handlinger.

«Disse folkene er ikke ekstremister, men motstandsfolk», skrev en om gjerningsmannen i Christchurch.

Da Dagbladet lot kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner lese kommentarene, reagerte han sterkt. Spesielt reagerte han på hva Resett slipper gjennom ettersom alle ytringer blir godkjent før de publiseres.

-Det Resett slipper gjennom, det er skremmende. Det er farlig. Jeg blir fysisk dårlig av å lese det, sier Sanner til Dagbladet.

Han er bekymret over frykten kommentarene bidrar til å spre blant muslimer.

– Men det er også noen grenser i straffeloven. Det er ikke min oppgave å vurdere hva som er over den grensen. Men jeg mener absolutt at politiet bør se på dette kommentarfeltet, sier Sanner.

Resett-redaktør Helge Lurås sier til Dagbladet at han oppfordrer Sanner til å anmelde kommentarer han mener er utenfor ytringsfriheten til politiet.

– Vår vurdering går grunnleggende på om de faller innenfor ytringsfriheten. I tillegg sletter vi grov sjikane mot enkeltpersoner. Et viktig prinsipp i ytringsfriheten er nettopp å tillate de ytringene man selv tar avstand fra, skriver Lurås i en epost til avisen.