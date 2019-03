Flypassasjeravgiften endres fra 1. april

Regjeringspartiene har lenge signalisert at de har ønsket å gjøre noe med flypassasjeravgiften. Da statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem i fjor, ble det også varslet at avgiften skulle endres fra å ha én sats på 84 kroner for alle flyvninger, til to satser.

Staten dro inn 1,8 mrd. kroner i flypassasjeravgift. Men passasjerene slapp unna regningen.

Dyrere ut av Europa

Fra 1. april vil de nye satsene for avgiften derfor bli endret til 75 kroner for alle reiser med sluttdestinasjon i Europa, mens den for alle andre reiser vil bli økt til 200 kroner, opplyser Finansdepartementet.

Den omdiskuterte avgiften, som ble innført på alle flyvninger fra norske flyplasser i 2016, ble blant annet oppgitt som grunn da Ryanair la ned all sin trafikk fra Moss lufthavn Rygge. Dette skulle bli kroken på døra for den sivile trafikken fra flyplassen i 2017.