Utenriksdepartementet kalte Irans ambassadør inn på teppet

Den norske statsborgeren ble pågrepet av det svenske sikkerhetspolitiet Säpo i Göteborg 21. oktober og har iransk bakgrunn. Den 39 år gamle mannen er siktet for å ha planlagt attentat mot tre eksiliranere i Danmark.

– Vi ser svært alvorlig på den situasjonen som har oppstått i Danmark, og at en norsk statsborger med iransk bakgrunn er siktet i saken. Vi har i dag innkalt den iranske ambassadøren til Utenriksdepartementet for å poengtere at slik aktivitet er uakseptabel, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Ifølge danske Politiets Efterretningstjeneste (PET) kan mannen knyttes til iransk etterretningstjeneste, og den siktede norskiraneren er varetektsfengslet i Danmark fram til 8. november. Iranske myndigheter nekter for å ha noe med saken å gjøre, men Danmark har hjemkalt sin ambassadør fra Iran.

– I vår felles uttalelse i går uttrykte de nordiske utenriksministrene en klar holdning i saken. Vi la også vekt på at det tette nordiske samarbeidet må fortsette, nettopp for å hindre denne typen aktivitet i nordiske land. Norsk politi bistår dansk politi i etterforskningen, sier utenriksministeren.

Iranske separatister

Målet for det angivelige attentatet skal ha vært tre iranere som bor i Ringsted i Danmark, ifølge PET.

De tre iranerne tilhører Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA). ASMLA kjemper for uavhengighet for Khuzestan-provinsen sørvest i Iran og er terrorstemplet av myndighetene i Teheran etter å ha gjennomført en rekke bombeattentat og sabotasjeaksjoner.

Ifølge PET er faren for at attentatplanen settes ut i livet, fortsatt til stede, selv om den norske 46-åringen er fengslet. Det skal fortsatt være behov for omfattende sikkerhetsforanstaltninger rundt iranerne som skal ha vært målet.

Tatt bilder

39-åringen skal blant annet ha rekognosert og tatt bilder av boligen til en av de tre mennene, som også i lengre tid har vært i PETs søkelys.

Mannen ble varetektsfengslet bak lukkede dører 22. oktober og har siden sittet i isolat. Hans forsvarer Allan Lund Christensen har ikke ønsket å uttale seg til pressen, men PET har opplyst at norskiraneren nekter straffskyld.

– Denne typen etterretningsaktivitet og forsøk på attentat som her er planlagt på et annet lands jord, er helt uakseptabelt. Jeg mener vi må si tydelig og klart fra om det, sa statsminister Erna Solberg (H) onsdag denne uken.

Ifølge Dagbladet er norskiraneren, en skilt mann bosatt i Østfold, registrert med alvorlige betalingsanmerkninger og en rekke inkassokrav.