Leder Mikkel Sara i Skuohtanjarga reinbeitedistrikt er lettet over at ulven nå er felt. Det skjedde rett etter klokka 15 søndag.

– Vi tror at det kan være snakk om opptil 100 rein som er tatt av ulv her i området de to siste ukene, sier reineieren til Nationen.

Det var sist mandag ble det gitt fellingstillatelse til én ulv av Fylkesmannen.

Ulven har herjet i området rundt Kautokeino og Karasjok de siste ukene, og det er antatt at ulven er ansvarlig for at minst 20 sauer og minst 30 reinsdyr er funnet døde eller har blitt avlivet som følge av skader.

Forrige gang en ulv ble felt på skadefelling i Finnmark var i 2005, da en innvandret finsk-russisk hann på 45,5 kilo ble skutt i Sør-Varanger.