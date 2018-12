Hver fjerde sykehustime blir ikke brukt

– Mange tror visst det er omtrent som å avbestille en frisørtime, sier sykehussekretær Sissel Iversen til Bergens Tidende.

Iversen og kollega Mai Britt Fyllingen sitter i skranken til medisinsk poliklinikk på Haukeland og håndterer hundrevis av pasienter daglig. Hver dag er det noen som uteblir eller avbestiller i siste liten.

Sykehusene sliter med å kutte køene. Samtidig har sykehusene mye unyttet kapasitet, viser tall fra Helse Vests prosjekt «Alle møter».

– Kan kutte køene

Innen utgangen av november i år hadde sykehusene i Helse Vest 592.000 ubrukte timer i poliklinikkene. Det utgjør en firedel av kapasiteten.

– En stor del av disse timene kunne vært benyttet. Her ligger et potensial til både å redusere ventetiden og unngå fristbrudd, sier Hilde Christiansen, direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest.

Årsakene er flere til at timene ikke blir brukt.

212.000 ubrukte timer skyldes at pasientene selv har endret timebestillingen så kort tid før at sykehuset ikke har klart å tilby timen til annen pasient.

18.000 timer skyldes at pasienten er for syk.

30.000 timer er avlyst av legen som rekvirerte undersøkelsen.

100.000 utbrukte timer er plassert i en sekkepost for andre begrunnelser. Det kan være at pasienten har fått behandling annet sted eller selv mener problemet har løst seg og avlyst.

79.000 pasientkontakter er tapt på grunn av sykefravær hos personalet.

78.000 timer er tapt fordi pasienten uteble uten å gi beskjed.

Noen avdelinger og sykehus har dårligere kapasitetsutnyttelse enn andre, men Christiansen vil ikke utpeke verstinger.

– Selv om vi ser at noen fagområder har stålkontroll, er utfordringen rimelig jevnt fordelt, sier hun.

For fem år siden satte Helse Vest fokus på pasienter som uteble. Våren 2013 var det nesten seks prosent som ikke stilte når de var innkalt til time.

Færre glemmer å avbestille

I 2015 ble gebyret for manglende oppmøte doblet fra 320 til 640 kroner. I tillegg gjorde Helse Vest det lettere å avbestille legetimer gjennom nettsiden Vestlandspasienten.no.

I år er 78.000 timer gått tapt på grunn av manglende oppmøte. Siden 2013 er andelen halvert og utgjør nå tre prosent.

Nå fokuserer Christiansen på flere steder.

– Vi går bredt ut for å redusere dette gapet, sier hun.

Neste år lanserer helseregionen «Mitt timevalg» på Vestlandspasienten.no. Gjennom den nye dataløsningen skal pasientene få booke om time på nett. Håpet er at dette skal få ned tallet på avbestillinger på kort varsel.

Fakta: Dette er Vestlandspasienten Via Vestlandspasienten.no kan befolkningen i helseregionen logge seg inn og se timeavtaler, lese egen journal og sjekke hvem andre som har sett journalen deres.

Herfra kan det sendes melding til sykehuset med spørsmål eller ønske om timeendring.

Siden lanseringen i 2014 har det vært 15 millioner oppslag på de ulike løsningene. I november var det 179.000 oppslag på timeavtaler og 115.000 oppslag på journal. 189.000 journaldokumenter ble åpnet, mens det var 27.000 sjekk av innsynslogg.

Nyordningen vil i starten være forbeholdt pasienter som kun trenger enkelttimer og som selv kan styre kontakten med sykehuset.

For grupper av kronikere blir det gjort forsøk med brukerstyrte poliklinikker, der pasientene selv setter opp timer når de trenger det.

– Den viktigste grunnen til ubrukte timer er at pasientene endrer avtalen så seint at sykehuset ikke rekke å tilby den til andre. Har dere ikke laget ris til egen bak ved å tillate timeendringer så tett oppunder?

– Vi ønsker jo å yte god service for pasientene. Det er heller ingen regler som begrenser pasientenes rett til å endre time. Strammer vi inn her, risikerer vi at flere uteblir uten å avbestille, sier Christiansen.

Lengre horisont

Helse Vest-ledelsen legger i stedet vekt på at sykehusene skal ha lengre planleggingshorisont, slik at pasientene får tildelt time i så god tid på forhånd at de ikke trenger avbestille.

Christiansen minner om at sykehusene ved å utnytte kapasiteten blir bedre rustet til å møte utfordringene som venter i form av flere eldre med større behov for spesialisthelsetjenester.

– Når alle møter, går ventetiden ned. Vi ønsker at dette skal være et felles motto for oss og befolkningen på Vestlandet. Vi tror åpenhet om potensialet vi har blir oppfattet positivt, sier hun og avslutter:

– Vi ønsker dessuten at våre medarbeidere skal få konsentrere seg om gode pasientmøter og ikke bekymre seg over pasienter som stadig endrer timer og uteblir.

Avstår fra kommentar

BT har spurt Tom Guldhav, ansatterepresentant i Helse Vest-styret, om arbeidstakerne er enig med ledelsen i at det er stor ubrukt kapasitet i poliklinikkene.

Som styremedlem vil ikke Guldhav uttale seg på annen måte enn styret, som har sluttet seg til rapporten. Han viser til Janne Kristine Bethuelsen, konserntillitsvalgt for Akademikerne.

Hun kjenner ikke bakgrunnen for tallene og vil derfor ikke uttale seg.

– Jo før, jo bedre

Kollegene i skranken på poliklinikken ønsker seg også færre avbestillinger i siste liten.

– Når noen avbestiller, går vi inn på ventelisten til den aktuelle legen og prøver å hanke inn en ny pasient. Noen avtaler er så kompliserte å sy sammen at det er vanskelig å fylle hull på kort varsel, sier Iversen.

Mai Britt Fyllingen forteller om stadig travlere dager. Færre skal legges inn, flere skal få hjelp på poliklinikkene. Daglig er minst 200 innom luken deres. Telefonen kimer støtt.

– Hvis ikke timen passer, må folk gi beskjed. Jo før, jo bedre.