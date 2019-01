Toget skal ha blitt truffet av en gjenstand. Storebæltsbroen var onsdag morgen stengt for veitrafikk på grunn av uvær og kraftig vind.

Øresundsbroen åpnet igjen onsdag morgen.

Begge broene ble stengt for trafikk i begge retninger rett før klokken 4 natt til onsdag.

– Vinden står inn nesten rett fra nord og blåser dermed på tvers av Øresund og Storebælt, sa vakthavende meteorolog Henning Gisselø ved Danmarks Meteorologiske Institut.

Danmark og Sverige hardt rammet

Sterk vind preger nyåret i Sverige og Danmark.

I tillegg til at broene over Storebælt og Øresund er stengt, har stormen Alfrida ført til at rundt 100.000 mennesker i Sverige mangler strøm.

Trær i veibanen har også skapt problemer for bil- og busstrafikken.

I Danmark oppfordrer også politiet til varsomhet i trafikken.

Det var ventet at vinden ville avta i løpet av natten, men vakthavende meteorolog ved det danske meteorologiske institutt sier til Ekstra Bladet at vinden fortsetter onsdag morgen.

Fjelloverganger stengt

Også her hjemme har de siste dagene vært preget av vind.

– Det hører med til sjeldenhetene, sier trafikkoperatør Jørn Jakobsen ved Vegtreafikksentralen.

Tirsdag kveld måtte de stenge broen over Minnesund, helt sør i Mjøsa. Den åpnet igjen rett før klokken 06.00. Jakobsen sier at det ikke skapte veldig store problemer for trafikkavviklingen, i og med at det var en periode med få biler langs E6 på denne tiden.

Men fortsatt er en del veistrekninger stengt.

– Det gjelder Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet og Fylkesvei 53 Tyin-Årdal, sier Jakobsen. Så brøyter vi nå på riksvei 15 over Strynefjellet. Den har vært stengt på grunn av rasfare, men åpner igjen i løpet av onsdag morgen.

Han sier at rapportene fra veitrafikksentralene rundt i landet tyder på at vinden er i ferd med å roe seg ned.

– Stille etter stormen

Det var sendt ut såkalt oransje varsel i Agder, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland.

Her ble det meldt om sterk vind i går kveld og natt.

– I Oslo ble det også målt opp mot 25 m/s, men det har roet seg nå, sier Marit Berger, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Det kan fremdeles blåse og snø litt i fjellene nord på Østlandet.

– Men ellers er det en ganske rolig dag. Det er stille etter stormen, sier Berger, og legger til:

– Det er Sverige som får det i dag. De har jo også gitt denne stormen et navn, så de frykter nok konsekvensene.