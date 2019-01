Ulykken skjedde da et lyntog, som var på vei fra Aarhus til København, ble truffet av deler fra et møtende godstog. ved 07.30-tiden.

Like etter klokken 10 opplyste det danske jernbaneselskapet DSB at seks mennesker mistet livet. I en Twitter-melding klokken 11.13 bekrefter Fyns politi i en Twitter-melding antallet omkomne og opplyste samtidig at 16 personer er skadet.

På en pressekonferanse klokken 12 fortalte politiledelsen på Fyn at 14 av de skadede er lettere skadet og to moderat skadet.

Godstoget fraktet trailervogner lastet med øl. Disse skal ha mistet deler av taket i den kraftige vinden som herjer i området.

– Man kan se der ute at det ligger en trailer som er veltet eller blåst av godstoget. Om den har truffet toget foran eller i siden, vet vi ikke, sier Bo Haaning fra den danske Havarikommissionen.

Det var 131 passasjerer og tre ansatte om bord på lyntoget, skriver Politiken.

– Måtte tråkke over de døde

19 år gamle Simon Voldsgaard Tøndering satt i den midterste av de tre vognene på lyntoget.

– Plutselig begynte toget å riste kraftig. Jeg så ut gjennom vinduet at det kom gnister fra siden av toget. Så begynte vindusrutene å eksplodere. Glasskårene fløy inn over oss, og takpanelene begynte å løsne. Så ble alt svart, sier Tøndering til Politiken.

– Vi prøvde å hjelpe noen ut. Sistemann vi fikk ut, etter 45 minutter, hadde brukket noen ribbein og en arm. Men det var flere igjen inne i toget. Vi var nødt til å tråkke over de døde som lå gjemt under vrakgodset på gulvet.

– Som en film

Li Peng, som var passasjer på lyntoget, forteller til dansk TV 2 at hun plutselig hørte en merkelig lyd i kupeen.

– Lyden ble høyere og høyere, og plutselig ble tre vinduer knust. Jeg vet ikke hva som forårsaket det, men toget fortsatte å kjøre. Jeg var i sjokk, og krøp inn under setet, sier hun til TV 2.

– Jeg var veldig nervøs, og folk rundt meg var rystet. Det er som å være med i en film.

Carsten Bundgaard / Ritzau Scanpix / NTB Scanpix

Heidi Langberg Zumbusch var også passasjer på toget.

– Der lød et brak, og så begynte vinduene å knuses. Vi ble kastet ned på gulvet og så stoppet toget, forteller hun til DR.

Zumbusch så ikke selv hva som forårsaket ulykken, men fikk vite av andre passasjerene at den ene siden av en togvogn var blitt revet av. Hun slapp fra ulykken uten skader.

– Vi var heldige. De som satt i vognen foran oss var ikke så heldige, sier Zumbusch til DR og understreker at hun er sjokkert over det som har skjedd.

Godstog-operatøren: Var klar over at det blåste kraftig

Det var DB Cargo, et datterselskap av tyske Deutsche Bahn, som var operatør for godstoget. Selskapets kommunikasjonsdirektør Jan Wildau sier at togføreren hadde fått grønt lys til å kjøre over Storebælt-forbindelsen før ulykken skjedde.

– Vi var klar over at det blåste kraftig. Vårt oppsett er vanligvis svært robust, og burde kunne klare det, sier Wildau til dansk TV 2.

DB Cargo har sendt egne eksperter til ulykkesstedet, for å bistå den danske havarikommisjonen i etterforkningen av ulykken.

- Akkurat nå samler vi inn alle opplysninger vi kan fra åstedet, og deretter skal vi samle en mengde andre data. Alt fra vindhastigheten og hvordan godsvognene er lastet til hva reglene sier om når Storebælt-forbindelsen skal stenges, sier havariinspektør Bo Haaning.

Åpen for biltrafikk, stengt for tog

Storebæltsbroen var onsdag morgen stengt for veitrafikk på grunn av uvær og kraftig vind.

Ved 10.30-tiden åpnet broen for biltrafikk østover mot Sjælland, og 12.15 ble trafikken også åpnet i retning mot Fyn, skriver nettsiden Sund & Bælt. Hastigheten er begrenset til 50 km/t og det frarådes å kjøre over med kjøretøy som er følsomme for vind.

Der er ingen togdrift over Storebælt resten av døgnet onsdag etter den alvorlige togulykken. Banedanmark skriver på twitter at man håper å åpne for togtrafikk igjen torsdag.

Michael Bager/Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Også Øresundsbroen var stengt på grunn av uværet natt til onsdag, men åpnet igjen på morgenen.

Den kraftige vindensom har rammet store deler av Norge de siste dagene, har nå forflyttet seg østover mot Sverige, Finland og Danmark.

Uværet har fått navnet Alfrida, og har gjort skade på trær og bygninger. Ved Åland ble vindstyrken målt til opp mot 41 m/s i kastene, og i Bottenhavet er det meldt om opptil 14 meter høye bølger. Rundt 100.000 husstander i Sverige var onsdag morgen uten strøm.