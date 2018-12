Frp varsler bråk på Stortinget etter regjeringens ulvevedtak: – Kan ikke ta egne partiers støtte for gitt

– Dette er et kompromiss inngått i regjeringen, ikke på Stortinget. Jeg er meget skuffet, og mener dette ikke er å følge opp ulveforliket på Stortinget, sier Ulf Leirstein i Frp.

Han representerer partiet i Østfold.

Regjeringen åpnet mandag for å felle ulveflokken i Slettås innenfor ulvesonen i Hedmark, men gikk mot rovviltnemndenes råd om å felle flokker innenfor ulvesonen i Hobøl og Mangen i Østfold og Hedmark/Akershus.

Det er første gang det åpnes for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

Leirstein mener likevel vedtaket bryter med ulveforliket Stortinget har vedtatt, som sier at Norge skal ha fire til seks helnorske valpekull i året. I år har det kommet åtte helnorske valpekull.

Venstre, MDG og SV har ikke vært med på forliket.

– Det er dumt å ta Stortingets støtte for gitt, sier han.

Varsler «store problemer»

Han sier regjeringen nå må ta konsekvensene av at den ikke følger opp Stortingets vedtak, og varsler at det vil komme forslag knyttet til saken over jul. Han vurderer blant annet å ta initiativ til en reforhandling av rovdyrforliket.

– Jeg tror regjeringen kommer til å få store problemer med dette når Stortinget kommer sammen over jul, sier han.

Frps rovdyrpolitiske talsmann, Terje Halleland, reagerer sterkt. Han mener naturmangfoldsloven må endres.

– Det er bare én konklusjon man kan trekke av dette: Om det er sånn at loven står i veien for at ulveforliket skal oppfylles, ja da må vi få endret loven. Det vil jeg ta initiativ til, sier Halleland.

Sp: – En hån

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) vil ikke kommentere misnøyen i egen partigruppe overfor Aftenposten. Han viser i stedet til at det er første gang det åpnes for felling innenfor ulvesonen.

– Denne beslutningen følger opp Stortingets vedtak fra 2017 om at vi skal ha forvaltning av ulv innenfor ulvesonen, sier han i en pressemelding.

Han vil imidlertid ikke svare på om vedtaket er i tråd med Stortingets forlik.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum kaller vedtaket en hån mot folk som lever med rovdyrproblematikken tett på seg.

– Ulvebestanden har økt kraftig de siste årene, og hvis det ikke blir skutt mer ulv enn det regjeringen nå går inn for, kommer den til å øke enda mer. Dette er stikk i strid med rovdyrforliket, sier han.

– Konflikter i mange år

Rovviltnemndene foreslo å skyte 43 ulver i løpet av lisensjakten, blant dem tre flokker med totalt 17 dyr innenfor ulvesonen – de etablerte revirene i Hobøl, Mangen og Slettås. Anbefalingen er møtt med flere klager, og mandag ble regjeringens vedtak kjent.

– Regjeringen forholder seg til rovviltforliket, som sier at vi skal ha både rovvilt og beitedyr i Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Han sier regjeringen med vedtaket følger opp ulveforliket i Stortinget «så langt de rettslige rammene tilsier». Han viser til at det etter naturmangfoldsloven er en høy terskel for felling, selv om bestandsmålet er nådd.

– I Slettås har det vært konflikter knyttet til reviret i mange år, det har vært stabilt over tid, og har hatt et høyt antall dyr over tid, sier han.

Han viser også til at rovviltnemndene ønsker en «rullering av byrdene» innenfor ulvesonen når bestandssituasjonen tillater det.

Sporing viser at det nå er tre ulver igjen i Slettåsflokken. Dersom det skulle vise seg å være flere, vil regjeringen åpne for å utvide fellingskvoten, ifølge Elvestuen.