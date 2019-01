Farevarsel på Østlandet: – Drøy langturen til i morgen!

Søndag kveld ble det klart at skiløypene i Oslomarka får mellom 10 og 20 centimeter fersk snø i løpet av uken.

Nedbøren kommer østfra og inntar hele Østlandet mandag – og med den kan det bli vanskelige kjøreforhold flere steder i området.

Meteorologens råd: – Vær forsiktig på veien mandag kveld.

Sendt ut farevarsel

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Eldbjørg Moxnes, forklarer at det er et lavtrykk som kommer østfra i begynnelsen av uken som har med seg nedbør.

Hele Østlandet får nedbør, men i løpet av kort tid kan dette komme som regn i stedet for snø enkelte steder. Der det er kaldt på bakken og store temperaturforskjeller, der kan det bli glatt på veiene.

– Flere steder kan det bli regn som fryser på bakken, sier Moxnes.

Det dreier seg særlig om Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Østfold.

Meteorologisk institutt har derfor sendt ut gult farevarsel for disse områdene.

Vi har sendt ut gult farevarsel på vanskelige kjøreforhold i #Østfold, #Vestfold, #Telemark og #AustAgder fra i ettermiddag. Det er fare for regn som fryser på bakken. Sjekk https://t.co/sb4X9as5HV. pic.twitter.com/PPZboTZotP — Meteorologene (@Meteorologene) January 7, 2019

For den som setter seg bak rattet i stedet for å begi seg ut i skiløypene, er det altså grunn til å være varsom.

– Alle som skal ut på veien mandag kveld bør være forsiktige. Det blir rufsete forhold, sier meteorologen, og legger til at langturer er verdt å unngå.

– Det er bedre å drøye de lengste turene til tirsdag. Da er kjøreforholdene mye bedre, sier hun.

Bjørge, Stein

Skiidyll i Oslomarka

Utover mot kysten vil nedbøren endre seg fra snø til regn allerede i løpet av mandag kveld.

Innlandet og områdene nordover får beholde snøen. Det betyr at skiløypene i Oslomarken i praksis er sikret.

– Akkurat nå er det mye is i løypene mange steder på Østlandet. Når det kommer mange centimeter med snø vil det betydelig bedre, sier Moxnes.

Til tross for at det kan bli mildere vær tirsdag, vil det ifølge meteorologen ikke være nok til at snøen smelter. Skiidyllen lever videre noen dager til.