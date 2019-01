Mannen tilbød seg å ta over ledervervet i lokallaget i Fremskrittspartiets Ungdom da lokallaget risikerte å bli lagt ned. Kun noen måneder før mannen ble valgt inn som leder på årsmøtet i midten av oktober, gikk han i nazimarsj sammen med Den nordiske motstandsbevegelsen for å bevare «den nordiske rasen», melder NRK.

Den nordiske motstandsbevegelsen, som selv kaller seg nasjonalsosialister, er kjent for sine ekstreme holdninger. De ønsker å stoppe det de kaller masseinnvandring til Norden og kaste ut dem som ikke er av «den nordiske rasen».

På NRKs bilder fra en demonstrasjon 1. mai 2018 i den svenske byen Ludvika er den da 19 år gamle nordmannen fanebærer. Ifølge kanalen var mannen svært aktiv i bevegelsen, særlig på våren og sommeren i 2018. Så sent som i juli deltok han i offentlige marsjer som Den nordiske motstandsbevegelsen holdt.

– Jeg var ung og naiv og har valgt å ikke være med mer. Jeg tar det på min kappe over ting jeg helst skulle vært foruten, men man får ikke gjort noe med fortiden, sier han og legger til at det vil bli nytt årsmøte i lokallaget 31. januar, og at han sitter som leder fram til da.

Ledelsen i Viken FpU ble først kjent med saken denne uken. Viken-formann Thomas Klingen tror det dreier seg om en ung mann som tidligere har tatt dumme valg.