Eiendomsinvestor bedrageritiltalt

Selskapene i Primagruppen hadde en eiendomsmasse verdt over 1 milliard kroner og leieinntekter på 70 millioner før alt raknet og 37 selskaper knyttet til virksomheten gikk konkurs i 2014, skriver Finansavisen.

En seks sider lang tiltale lister opp forhold som mannen bak Primagruppen må svare for i Aust-Agder tingrett, som har satt av sju uker til saken til høsten.

– Etterforskningen har vært tidkrevende grunnet sakens omfang, sier politiadvokat Hans Olav Røyr i Agder politidistrikt.

Tiltalen omfatter bedrageri for 68 millioner kroner overfor fire banker. Dette skal ha skjedd ved hjelp av falske dokumenter og uriktige opplysninger. Mannen er også tiltalt for økonomisk utroskap for 7,4 millioner kroner, fem tilfeller av dokumentforfalskning og ett tilfelle av underslag. I tillegg skal han ha avgitt falsk forklaring og tilbudt et vitne 700.000 kroner for å lyve i politiavhør.

Forsvarer Bjørn Stordrange sier mannen stiller seg uforstående til anklagene, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Selv skriver mannen en epost til avisen at han ikke har fått tiltalen forkynt og er ukjent med innholdet i den. Røyr sier påtalemyndigheten anser tiltalen for å være forkynt i henhold til loven.