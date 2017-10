– Du behøver ikke et stort selskap i ryggen for å utvikle noe nytt, fordi det ikke lenger koster så mye, sa Rowan under Aftenpostens teknologikonferanse A-Tech mandag.

Han har reist rundt til innovative bedrifter, små som store, rundt i hele verden, for å finne ut hvordan de opererer.

Rowan er i gang med en bok om temaet og fortalte på A-Tech om noen av fellesnevnerne til bedriftene som lykkes med innovasjon og å ta i bruk ny teknologi. Han på pekte på seks strategier:

1. Omdefiner selskapets verdi

– En av strategiene er å omdefinere selskapets verdi. Et eksempel er Financial Times, som betaler skuespillere for å lese opp artikler. På den måten kan leserne også lytte til artikler på vei til jobb eller hjemme. På den måten tar avisen verdien av alle historiene den sitter på, og leverer den der menneskene er, sier Rowan.

2. Bli en plattform

En annen strategi er ifølge Rowan å bli en plattform, der ting eller tjenester som lages av andre, kan selges.

– Som eksempel kjøpte Ikea nylig Task Rabbit, en plattform der brukerne kan utveksle tjenester, som rengjøring, flytting og håndverksarbeid.

– Det startet med at det poppet opp flere nettsider, der personer legger ut ideer til hvordan Ikeas møbler kan brukes på nye måter. Ikea innså vel at de var nødt til å møte de nye ideene og la dem bli en del av sin egen plattform, sier Rowan.

3. Bygg et økosystem

David Rowan mener selskaper kan vinne mye på å åpne opp og ha en dialog med kunder og andre samarbeidspartnere.

– Noen av bedriftene jeg har besøkt, har chatteforum, der de tar imot tips fra kundene sine om hvordan de kan forbedre seg. På den måten kan de hele tiden tilpasse seg kundenes behov, sier Rowan.

4. Hent inn ulike kulturer

Hvis du ikke kan endre en kultur i et selskap, kan det være en ide å hente inn en ny kultur til selskapet, mener Rowan.

– Bedrifter som henter inn mennesker fra ulike selskaper og kulturer, er mer innovative enn andre, sier Rowan.

Han nevner som eksempel at Samsung Galaxy har kjøpt opp et lite selskap kalt Storedot, som har utviklet en lader som lader mobilen på 40 sekunder.

– De innså at de trengte den kompetansen og tankegangen som Storedot har, sier Rowan.

5. Legg til rette for kollisjoner

Wired-redaktøren mener også det fysiske arbeidsstedet er viktig for innovasjon, og at det er lurt å designe et sted der forskjellige mennesker kan kollidere.

– I London er The Francis Crick Institute utformet slik at det ikke er noen vegger inne i bygningen. På den måten kan fysikeren, biologen og matematikeren møtes og utveksle kunnskap og på den måten få nye ideer, sier Rowan.

6. Bygg en datavollgrav

Kunstig intelligens og data vil være gull verdt, og de som vet å bruke den på riktig måte vil ha store fordeler, ifølge Rowan.

– Selskapet Orbital insight bruker satellitter til å telle biler. Ved hjelp av kunstig intelligens kunne programvaren forutse nedgangen i antall kunder til et kjøpesenter i USA, sier Rowan.