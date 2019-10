Slik skal rasområdet i Nittedal sikres. 21 boliger er fortsatt evakuert, to uker etter raset.

– Vi jobber med en plan for å sikre området, men det er nå ikke mulig å si noe om tidsperspektivet, sier ordfører Hilde Thorkildsen til Aftenposten.

Hovedtrekkene i planen er klare og noe av det man skal gjøre er å sprøyte kalksement inn i den farlige kvikkleiren i rasområdet. Kalksementen vil gjøre leiren mer stabil og dermed minsker risikoen for flere ras.

Nittedal kommune skriver på sine nettsider at NGI (Norges geologiske institutt) er ferdig med grunnundersøkelsene etter raset 16. september og at planleggingen av detaljene i sikringsarbeidet er på skissestadiet.

Dette er fremgangsmåten de skal følge:

Først fjernes vekt fra toppen av rasgropen. Dette innebærer at en gravemaskin fjerner masse for å avlaste kanten rundt raset. Mindre vekt på toppen av gropen skal føre til lavere risiko for nye ras. Trær og vegetasjon nede i rasgropen skal fjernes. Dette gjøres for at anleggsmaskiner kan komme inn for å sikre bunnen i raset. Bunnen i rasgropen vil bli tilsatt et stoff som kalles «kalksement». Kalksementen sprøytes med spesielle maskiner langt ned i bakken. Denne behandlingen gjør at leiren i rasgropen får betydelig økt styrke, og at området der raset har gått blir stabilt. Rasgropen fylles igjen og repareres.

Ingen av de evakuerte vil få lov å flytte hjem og bedriftene som er evakuert får ikke starte opp igjen driften før området er stabilt og trygt, er beskjeden fra Nittedal kommune.

Mandag ble evakueringssonen i Nittedal justert og beboerne i fire hus fikk lov å flytte hjem. Det skjedde etter at geologene var ferdige med undersøkelsene sine, og konkluderte med at disse fire husene ikke ligger i området som kan være utsatt ved et eventuelt nytt ras.