Meteorologen: Skift om til vinterdekk om du skal på fjellet i helgen

Fra torsdag morgen blir det snø østafjells. Det kan bli 10–15 centimeter på det meste, og på grunn av den kalde luften, blir snøen sannsynligvis liggende en stund.

– Det blir minusgrader og frost i høyden. Jeg ville ikke anbefalt noen å kjøre med sommerdekk, sier statsmeteorolog Magni Svanevik i Meteorologisk institutt til Aftenposten.

Kaldare luft strøymer sørover, og på torsdag kryp snøgrensa ned til 600-800 meter i #Agder, #Telemark, #Buskerud, #Oppland og #Hedmark 🌨️ Kaldlufta vert liggande, og det gjer snøen også ☃️ Husk vinterdekk om du skal ut og køyre! pic.twitter.com/C0rlvxipgh — Meteorologene (@Meteorologene) October 2, 2019

Trafikkoperatør i Statens vegvesen Nils Aae påpeker at det påkrevd med vinterdekk på det føret som vil prege fjellovergangene de nærmeste dagene.

– Når kan de som allerede er på fjellet, og som bare har sommerdekk, reise hjem igjen?

– Vi meldte fra om snøværet i helgen, så jeg håper de fleste har lagt om til vinterdekk. Det er ikke føre for sommerdekk når det ligger fem centimeter snø på veien, sier han.

De som kun har sommerdekk, bør derfor vente med å reise hjem igjen. Ifølge Meteorologisk institutt er det usikkert hvor lenge snøen vil bli liggende.

Trafikkoperatør Aae oppfordrer folk til å følge med på oppdaterte trafikkmeldinger på nettsidene til Statens vegvesen.

Fint i helgen

Statsmeteorolog Svanevik opplyser om at de lave temperaturene vil holde seg til over helgen. Men etter nedbør torsdag, blir det jevnt over fint vær på Sør- og Østlandet resten av helgen.

I Oslo blir det rundt 6–7 grader og pent vær.

– Det ser veldig bra ut både på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge. Det blir minusgrader Østafjells og i Midt-Norge om nettene, men ikke fullt så kaldt på Vestlandet. I Bergen vil temperaturen ligge på 9 til 10 grader inn i helgen. Det blir ikke det verste høstferieværet for dem som har ferie denne uken, sier Svanevik.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bygevær nordpå

Når det har regnet fra seg torsdag, blir det også fint på Vestlandet. På Sørlandet er det ventet småbyger søndag, men meteorologen tror ikke det blir spesielt heftig.

– Det ser veldig bra ut i Midt-Norge etter en periode med regn torsdag. Det vil klarne opp der også og bli fint inn mot helgen. I Trondheim vil temperaturene ligge under 5 grader inn i helgen og minusgrader om nettene, sier statsmeteorolog.

I nord blir det verre. Høytrykkssituasjonen vest for Nordland og Troms fører til pålandsvind gjennom helgen.

– Det blir ganske grått med flere regnbyger, sier Svanevik.

Nordland får imidlertid en fin avslutning på uken grunnet et høytrykk ute i havet. Men både Troms og Finnmark får bygevær og vind fra vest og nordvest.

I Tromsø vil temperaturen ligge på rundt 5 grader. Det er ventet regn i lavlandet.

Fine forhold for fotturer

Den Norske Turistforening (DNT) rapporterer om snø på de høyeste toppene i Jotunheimen og Langsua, Femundsmarka og Skarvheimen, men fremdeles fine forhold for fotturer.

De betjente hyttene i Rondane og på Dovre er stengt på grunn av mye snø de siste dagene. For dem som reiser hit er det derfor helt nødvendig å ta høyde for vinter.

– Dersom du ikke er klar for snø helt enda, er det bare til å se mot de andre turområdene med åpne hytter og barmark, sier DNTs generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang.