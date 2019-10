Stanser all app-bruk i skole og barnehage – Stavanger frykter personvernbrudd

– Vi har sendt ut en melding til skoler og barnehager, om at fra mandag stenger vi bruken av alle apper og meldingstjenester i skoler og barnehager, sier skolesjef i Stavanger kommune, Jørn Pedersen til Stavanger Aftenblad.

Aftenposten avslørte «alvorlige» sikkerhetshull i Osloskolens nye app.

Må tilbake til skjemaer

Det betyr at skoler og barnehager i Stavanger kommune må gå tilbake til beskjeder vi mail eller sms og tilbake til det gamle avkryssingsskjemaet for å krysse av fravær.

Bakgrunnen for dette er at kommunen etter en gjennomgang ser at sikringstiltakene og rutinene for personvern i skole og barnehage ikke er gode nok ved bruken av disse appene.

– Vi har ingen grunn til å tro at det har skjedd brudd på personvernet, men velger likevel å stanse bruken av appene midlertidig. Elevenes personvern er viktigst. Derfor vil kommunen sørge for å sikre rutiner for behandling av personvernopplysninger før det eventuelt blir aktuelt å benytte app i kommunikasjonen mellom hjem og skole igjen, sier Pedersen.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Midlertidig, uten tidsfrist

Dette vil gjelde apper og meldingstjenester som Spond, Kidsmonitor, Mobilskole og IST Direkte.

– Det er midlertidig, men det er ikke satt noen tidsfrist på det. Vi er avhengig av å få på plass en løsning som er sikker og god nok, sier Pedersen.

Jarle Aasland

Vurderer et felles system

– Hvorfor bruker ikke Stavanger kommune én app for alle skolene?

– Det henger nok sammen med at vi ikke har et felles system for den type programvare på skolene. Men det er noe vi må vurdere å gjøre nå. Vi må få på plass et felles system som er kvalitetssikret, sier Pedersen.

Selv om Pedersen er skolesjef, kan han fortelle at det også gjelder for barnehager.

– Ordningen gjelder ikke private barnehager, men de har fått informasjon om tiltaket og er oppfordret til å gjøre det samme, sier Pedersen.