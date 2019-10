Kirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser

Kirken vil kutte i bruken av flyreiser for sine ansatte og har sendt et forslag til nye retningslinjer for bruk av flytransport i arbeidet. Målet er å legge seg på et mer bærekraftig nivå og bruke mer av annen kollektivtransport, skriver avisa Dagen.

Det nye regelverket vil gjelde for alle som er tilknyttet Kirkerådet, om lag 100 personer, men målet er at også andre deler av Kirken tar opp problematikken. Også bispedømmene skal vurdere forslaget.

Lederen for arbeidet med de nye retningslinjene er Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk i Kirkerådet. Han er tilbakeholden med å si for mye om innholdet før høringsrunden er avsluttet.

– Dokumentet vil også ta opp andre ting enn fly, men skal vi gjøre noe med klimafotavtrykket til Kirkerådet og sekretariatet, så har fly mest å si, sier Kielland.