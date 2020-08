Norge er langt unna en ny koronabølge. Her er tallene som viser hvorfor.

Den nasjonale utviklingen er oppløftende. Situasjonen nå skiller seg fra perioden før nedstengningen i mars på flere områder.

I mars ble store deler av Norge stengt for å stoppe en smittespredning myndighetene ikke hadde oversikt over. Det er ikke utenkelig at det igjen blir behov for sterke tiltak, men det er likevel mye som er annerledes i dag. Stein Bjørge

Da smitten brøt ut i flere kommuner i starten av august, fant helsetoppene ut at det var på tide å heve stemmen. Budskapet var tydelig: Nå måtte folk forstå at pandemien langt fra er over, og at situasjonen igjen kan bli alvorlig.

Det var en reell bekymring for at smittespredningen kunne havne ut av kontroll. Men det betydde ikke at den allerede var ute av kontroll.

Aftenposten har sett nærmere på hvordan bildet ser ut nå. Flere tall underbygger at Norge er langt unna en ny smittebølge.

