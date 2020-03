Karanteneråd: Ikke del seng, toalett eller dusj, og vask deg ofte

Bare ved Oslo universitetssykehus (OUS) betyr det at 160 ansatte er satt i karantene, og ledelsen tror tallet kan øke.

Regelen gjelder også ansatte som har vært i kontakt med smittede.

Tilbakevirkende kraft til 17. februar

– Taksameteret går fra de kommer hjem fra ferie i et område med smitte, sa sykehusdirektør Bjørn Atle Bjørnbeth på en pressekonferanse på Ullevål sykehus søndag kveld.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sier at rådet om karantene har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17. februar.

De nye, skjerpede karantenereglene er kommet i kjølvannet av at fem ansatte er smittet med det nye koronaviruset. Reglene er jobbet ut i samråd med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Personer som får beskjed fra lege om å være i karantene, har rett på sykmelding.

Monica Strømdahl

Karantene betyr blant annet:

Ikke dele seng

Helst ha forskjellige toalett

Helst ha forskjellig dusj

Ikke drikke av hverandres flasker

Hyppig vask med såpe og vann og hånddesinfeksjon

Hoste papir som blir kastet, eventuelt i armkroken

– De andre i husstanden kan leve som normalt, for uten luftveisplager regnes den som er i karantene som svært lite smittsom inntil det eventuelt utvikles symptomer på luftveissykdom, sier fagdirektør Hilde Myhren ved OUS.

Barn av karanteneoffer kan gå på skole

Ansatte som er i karantene, blir ikke testet for smitte med mindre de får symptomer. Dersom det blir påvist koronavirus, må alle familiemedlemmer i husstanden i 14 dagers karantene.

Andre familiemedlemmer i husstanden med luftveisplager trenger ikke være i karantene selv om et familiemedlem har testet negativt for koronavirus og fortsatt er i karantene. Det betyr at partneren kan gå på jobb, og barna sendes i barnehage og på skole.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Oslopasienter kan bli overført til Bergen

90 av de ansatte som er i karantene ved OUS, jobber ved Øyeavdelingen. Avdelingsleder og overlege Kim Tønset sier ytterligere noen ansatte ønsker å være hjemme, og har anledning til det. Ledelsen ved sykehuset sitter natt til mandag med pasientlisten for planlagte operasjoner.

– Mange operasjoner vil bli utsatt. Slik det er nå kan vi sannsynligvis kun ta imot øyeblikkelig hjelp, sier Tønseth.

Et alternativ kan være å sende pasienter med fly til Haukeland universitetssykehus for behandling.

Pasienter som har vært på Øyeavdelingend den siste uken, er tidligere bedt om å holde seg hjemme til i dag. Pasienter som får endret eller flyttet timene sine blir kontaktet av sykehuset, eller de kan ringe øyeavdelingen.

– Med så mange som 90 ansatte i karantene ved en avdeling vil det selvfølgelig bli et betydelig utfordring for driften, sier administrerende direktør ved OUS Bjørn Atle Bjørnbeth.

Rådene kan oppdateres

Folkehelseinstituttet begrunner de nye reglene med utviklingen de siste dagene med et økt antall smittede.

Helse- og omsorgstjenesten er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme utsatte pasientgrupper. I den grad det er praktisk mulig bør arbeidstagere som holder seg hjemme av smittevernhensyn, søke å gjøre arbeidsoppgaver hjemme, står det i en pressemelding.

Rådene vil bli oppdatert etter hvert som smittesituasjonen endres.

Pasienter må kontakte sykehuset

Også pasienter som har en avtale med OUS og som har vært i et smitteområde må kontakte sykehuset for å høre om de skal komme eller ikke. Hver enkelt avdeling vil avklare om pasienten kan komme til timen sin.