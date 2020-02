Etter at det denne uken ble kjent at Widerøe kutter 4000 avganger i distriktene, har ikke kritikken mot regjeringens distriktspolitikk latt vente på seg.

I strupen på Helleland

Til tross for at Solberg-regjeringen fikk en egen distriktsminister etter at Frp forlot regjeringen i januar, ønsker ikke statsråd Linda Hofstad Helleland (H) å uttale seg om saken utover at regjeringen har kuttet i avgiftene for å styrke flytilbudet.

Regjeringen har gitt Widerøe 40 millioner kroner i avgiftskutt for å hjelpe selskapets økonomi. Widerøe sier avgiftskuttene i realiteten er lavere og mener det blir en netto avgiftsøkning med blant annet co2- og flypassasjeravgift.

Ifølge NRK viser Helleland til Samferdselsdepartementet for ytterligere kommentarer.

TERJE BENDIKSBY / NTB scanpix

– Jeg lurer på hva i helsike vi skal med en distriktsminister hvis hun ikke evner å uttale seg om helt brennende aktuelle saker for folk i distriktene. Det gir jo ingen mening og er fullstendig feigt, sier nestleder i SV, Kristi Bergstø.

– Godt PR-utspill fra Widerøe

Hun får støtte fra Trygve Slagsvold Vedum som mener disktriktministerposten er opprettet av Erna Solberg for å drive PR.

Heller ikke Ap-nestleder Bjørnar Skjæran legger noe mellom når han beskriver regjeringens distriktspolitikk.

– Det første Arbeiderpartiet skal gjøre dersom vi kommer i regjering, er å bytte ut distriktsministeren med distriktspolitikk som virker, sier Skjæran til NTB.

Fly- og PR-ekspert Christian Kamhaug mener rutekuttet ikke er så dramatisk.

– Dette er et veldig godt PR-utspill fra Widerøe, som har fått enorm politisk oppmerksomhet, sier han til Aftenposten.

Mener avgiftskutt kan redde mange av rutene

Kamhaug mener mange av rutene som berøres av kutt er blitt drevet «på marginalen», og at de nå ikke er lønnsomme lenger. Han viser til at flyselskapene i større eller mindre grad flytter rundt på kapasiteten hele tiden.

STIAN LYSBERG SOLUM

Overfor VG har Trygve Slagsvold Vedum uttalt at kuttene kan sammenlignes med å legge ned T-banen i Oslo.

Senterpartiet vil avskaffe flypassasjeravgiften for fly under 20 tonn. Widerøe har 45 fly totalt i sin flåte. Selskapets pressekontakt opplyser at 32 av disse veier under 20 tonn.

Til Helgelands Blad uttalte Widerøes kommunikasjonsdirektør, Silje Brandvoll, at mange av rutene det nå skal kuttes i kunne vært beholdt med en reduksjon i flypassasjeravgiften på 65 kroner per sete.