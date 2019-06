Det var en tydelig preget kvinne som tok plass i vitneboksen i Vestfold tingrett torsdag.

Den tiltalte 22-åringen var kort tid før geleidet over til et naborom der han fulgte forhandlingene på telefon. Fornærmede hadde på forhånd bedt om å få slippe å se den tiltalte, slik at hun ikke skulle få et ansikt hun måtte huske i årene som kommer.

Hun var ute på en sen trilletur med barnevogn søndag 24. mars i år da hun ble overfalt av en jogger med refleksvest.

Et plaget liv

I én time i retten forklarte hun seg om sitt livs mareritt, om hvordan hun hele tiden måtte veie mellom det å kjempe for å komme seg løs, skrike om hjelp, og gjøre den motstand hun var i stand til å yte, opp mot risikovurderingen om at hun kunne bli livstruende skadet eller i verste fall drept.

– Det første jeg tenkte da han angrep var «faen, nå skjer det meg». Så skrek jeg «Faen, faen, vet du ikke hva du gjør med folk», men han enset meg ikke, forklarte kvinnen.

Hun fortalte at hun mest av alt fryktet at han også skulle gå løs på barnevognen.

Til slutt skrek kvinnen at «nå kommer det noen». Da sluttet overfallsmannen og løp fra stedet.

Retten fikk også avspilt utdrag fra en 12 minutter lang lydlogg fra da kvinnen ringte politiets nødnummer få minutter etterpå.

Politiet satte straks både hunder og helikopter i søk etter gjerningsmannen, som likevel klarte å komme seg unna. Kripos ble koblet inn, og til slutt ble det et DNA-treff som løste saken.

Fryktet å bli drept

Minst tre ganger følte kvinnen at hun holdt på å besvime. Hele tiden holdt 22-åringen henne med et kvelertak rundt halsen, og klemte hardere til når kvinnen kjempet for å komme seg løs.

– Det er kort vei fra bevisstløshet til det å dø. Jeg tenkte at jeg måtte kjempe det jeg kunne, men også at jeg måtte overleve, forklarte kvinnen, som hver dag må gå forbi åstedet om hun skal ut.

På spørsmål fra bistandsadvokat Torunn Haug om hva dette har gjort med henne, svarte kvinnen stille:

– Dette har endret menneskesynet mitt. Og det er trist, sa kvinnen mens tårene trillet.

Hennes ektemann, som også vitnet i retten, fortalte at hun bare hadde vært ute i nabolaget tre ganger de siste fire månedene, alle ganger for å bistå politiet.

I kraftig rus

22-åringen kom fra Romania i januar i år. Han flyttet inn hos søsteren på Sem, hvor han livnærte seg som maler.

Han forklarte at han den aktuelle dagen hadde vært på badeland i Tønsberg med søsterens familie, før han drakk noen øl og dro på byen sammen med noen kamerater.

– På puben drakk jeg 3/4 flaske whisky og snortet tre striper kokain i løpet av en time. Etterpå dro jeg hjem, skiftet klær og dro ut på joggetur, forklarte tiltalte.

– Bruker du å jogge når du er så kraftig beruset, spurte statsadvokat Mari Gjersøe.

– Ja, det får meg til å klare hodet, sa 22-åringen.

Slet med hukommelsen

Tiltalte forklarte at han ikke husket å ha tatt kvelertak på fornærmede, eller at han skulle ha lagt henne i bakken. Han kunne heller ikke erindre at han hadde med seg et skrujern som fornærmede sier han presset mot halsen hennes.

Skrujernet ble senere funnet i en nabos hage med både hans og hennes DNA-spor.

– Er det vanlig at du har skrujern i joggedressen når du skal ut på løpetur, ville sorenskriver Jørn Holme vite. Han er fagdommer i saken.

– Ja, det er i tilfelle sykkelen skulle gå i stykker, forklarte 22-åringen.

Sier han angrer

– Når du møter en mor som triller på en barnevogn må du vel tenke at dette er en kvinne i en særdeles vanskelig og sårbar situasjon, spurte Holme.

– Jeg tenkte ikke så mye, men jeg tenkte på barnevognen dagen etter, sa tiltalte.

– Jeg skjønner jeg har gjort noe galt, og angrer veldig, sa tiltalte.

Tiltalen omfatter også sexkjøp. Mannen innrømmet at han hadde betalt 1500 kroner ved tre anledninger for å kjøpe sex av prostituerte på hotell i Tønsberg.

Forsov seg, mistet flyet hjem

Tiltalte skulle egentlig ha reist fra Sandefjord lufthavn og hjem til kjæresten i Romania på morgenen den dagen han ble pågrepet:

– Jeg hadde ikke fått med meg at klokken ble stilt frem til sommertid dagen før, så vi var tre som ikke rakk flyet fordi vi forsov oss, sa tiltalte.

26. mars, bare to dager etter voldtekten, fikk politiet en fullstendig DNA-profil fra åstedet. Dagen etter ble denne sendt ut gjennom Interpol til Europa, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan.

1. april kl. 15 fikk Kripos beskjed fra Romania, og fire timer senere var tiltalte pågrepet hjemme hos sin søster på Sem. Mannen er tidligere dømt for et ransforsøk i Romania. Det var derfor politiet satt på hans DNA og kunne spore ham opp.

Tiltalen er tatt ut etter straffelovens paragraf 292, som har en strafferamme på 15 års ubetinget fengsel.