Oppskrapet hud, merker på skulderen, et blodig kne. Alexander Scheis bilder og historie fra Pride tar av på Facebook.

Først opplevde Alexander Schei å bli utsatt for hets og vold. Så følte han at politiet ikke tok det på alvor. Facebook-posten hans tar nå av i sosiale medier. Politiet ønsker ham velkommen til politivakten for å rydde opp.