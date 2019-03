VGs til nå upubliserte materiale om Sofies gjengivelse av møtet med Giske: «Ekkel», «litt ubehagelig», «gikk for langt».

VG-journalist Lars Joakim Skarvøy er blitt enig med VG om at han tar seks måneders permisjon, mens sjefredaktør Gard Steiro blir sittende.

Det er konklusjonen etter at VGs interne evaluering av deres rolle før, under og etter publisering av saken om Trond Giskes bytur og dansing på Bar Vulkan.

Sofies rolle, og hvordan hun skal ha omtalt Giske og situasjon, vies mye oppmerksomhet i evalueringen ved hjelp av tidligere upublisert materiale.

I den 55 sider lange rapporten, som evaluerer VGs håndtering av saken, publiserer VG mye upublisert materiale, blant annet fra bakgrunnssamtaler mellom Sofie og journalistene.

Les nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen forklare hvorfor det er problematisk her.

Kritiserte beklagelse

Journalistene Eirik Mosveen, Marie Melgård, samt Lars Joakim Skarvøy, hadde alle byline på den første saken som sto på trykk 21. februar.

I løpet av et møte onsdag 27. februar, dagen etter at politisk redaktør Hanne Skartveit beklaget på vegne av VG på Debatten på NRK, gir journalistene uttrykk for at de reagerte på at avisen beklaget.

De kritiserer Skartveits opptreden, og de tre involverte journalistene uttrykker at «det er VGs håndtering – og beklagelse som er problemet – ikke VGs publisering».

Journalistene mener at Sofie har gitt klart uttrykk for at situasjonen var problematisk.

Jon-Are Berg-Jacobsen

Publiserer bakgrunnssamtale: Sofie opplevde det «litt ubehagelig»

I en e-post i etterkant av møtet sender Marie Melgård en e-post til sine journalistkolleger Mosveen og Skarvøy, samt en rekke redaktører der hun skriver følgende:

«Vi må ikke glemme at kvinnen sa til oss på bakgrunn at hun opplevde dansingen med Trond som litt ubehagelig. Derav også sitatet hennes», skriver Melgård.

Bakteppet da VG publiserte, var at episoden med Giske var «litt ekkel» og at gjengivelsen i saken derfor ikke var feil, ifølge Melgård.

«Vi visste at kvelden i seg selv ikke var oppfatta som ubehagelig, men at på et tidspunkt gikk det for langt og det var fanga på video», skriver Melgård.

Slik gjenga Skarvøy intervjuet til nyhetssjefen

Da Skarvøy kom tilbake fra møtet med Sofie på McDonald’s dagen før saken ble publisert, skal han ha gitt klart uttrykk til sin nyhetssjef om at Sofie opplevde situasjonen med Giske som ubehagelig.

Nyhetssjef den kvelden var Eva-Therese Loo Grøttum. Hun sier at Skarvøys gjengivelse var slik:

«Hun (Sofie red. anm.) sa at hun ikke syntes det var greit at menn som Giske oppførte seg sånn, selv om hun selv ikke hadde noe problem med det fordi hun selv hadde jobbet på bar og var vant til at menn var ufine. Hun hadde forståelse for at saken ble varslet, men ville ikke selv bidra til det. Hun kunne bidra med ett sitat til saken, om at de var der og danset, så ble det litt ukomfortabelt, og de gikk. Hun bekrefter også at hun syntes det var ekkelt, men vil ikke siteres på det».

Steiro «hellig overbevist» om at situasjonen var problematisk

Gard Steiro medgir i rapporten at han før publisering visste at hun var motvillig til å stå frem.

Han gir uttrykk for at han vet at journalistene har vært pågående og at hun hadde uttrykket ønske om å trekke sitater.

Likevel er han helt klar på at han mener hun har gitt uttrykk for at situasjonen var ubehagelig.

«Men det som jeg er hellig overbevist om, er at hun reagerer på det Giske har gjort. Mitt inntrykk her er at det er en bekymringsmelding fra Fagforbundet, hvor hun er medlem og som hun synes er grei og hun reagerer på det som har skjedd. Hun har gått fra stedet, og hun forlot situasjonen på grunn av Trond Giske. At dette er helt uproblematisk, har jeg aldri hørt», forteller han om vurderingene før publisering.

Møtet med Skarvøy

Skarvøy gjengir også i rapporten at Sofie skal ha sagt at hun gjennom sin jobb som bartender har opplevd at «oppførselen fra Giske» er vanlig på byen «blant eldre menn overfor unge kvinner».

«De er grådige og forsyner seg», skal hun ha sagt, ifølge Skarvøy.

Torsdag 28. februar, en uke etter publisering av den første saken, ringer Sofie nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken.

Formålet med samtalen er ifølge Håndlykken å få klarhet i hvordan Sofie opplever kontakten med VG.

Ifølge Håndlykken gjengir Sofie sitt møte med Skarvøy slik:

Sofie beskriver Skarvøy som «hyggelig, men pågående»

Han vrir på det hun sier og lytter ikke

Hun ble lei av å argumentere og ga opp

I det upubliserte materialet som tilsynelatende gjengir en fortrolig samtale mellom nyhetsredaktøren og Sofie, er Sofie sitert på følgende:

«Hun sier ingen liker vel en full 50-åring som henger over ryggen, men poenget her er at hun var med på det selv», gjengir Håndlykken.

Til Håndlykken presiserer Sofie at hun opplevde kvelden som uproblematisk.

Slik opplevde Sofie kvelden

Sofie har i etterkant til TV 2 sagt at hun angrer på møtet med VG-journalisten.

I arbeidet med rapporten har VG også snakket med Sofie. Hun går der ut mot en rekke av beskrivelsene som er gjengitt av VGs medarbeidere.

Ved gjennomlesing av rapporten tirsdag 26. mars mener hun at Skarvøys gjengivelse av møtet på McDonald’s ikke er riktig:

Hun sier at hun aldri har sagt at Giske oppførte seg «upassende og ekkel».

Gjentatte ganger ga Sofie tydelig beskjed om at hennes utsagn om at «det ble litt ukomfortabelt», ikke var riktig.

«De er grådige og forsyner seg», nekter hun også for å ha sagt.

Hun ga også beskjed om at hun ikke ønsket å gi noen kommentar til saken.