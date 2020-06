Funn av levninger etter død person i Nidelva

– Politiet fikk melding fra noen ungdommer som mente de hadde sett noe i elva, men som på grunn av strømmen ikke hadde mulighet til å se hva, sier operasjonsleder Frank Brevik til Adresseavisen.

Operasjonslederen opplyser til NTB at meldingen kom klokka 14.55, og at funnet ble gjort klokka 15.57 etter at både brannvesen, helsepersonell, politi og luftambulanse rykket ut til området ved Leirfossen.

Foreløpig vet politiet lite om hvem den døde personen er.

– Det er ukjent kjønn, ukjent alder og ytterligere opplysninger har vi ikke per nå. Vi har varslet våre kriminalteknikere som vi sender til åstedet, sier Brevik ved 16.15-tiden lørdag ettermiddag.