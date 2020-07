Bussbrann i tunnel utløste storevakuering – fem skadet

60 personer ble evakuert og fem er skadet etter at det begynte å brenne i en buss i en tunnel i Bergen torsdag kveld.

Nødtetatene på plass utenfor tunnelen. Hedvig Idås/BT

9. juli 2020 18:49 Sist oppdatert nå nettopp

(Bergens Tidende) Nødetater rykket ut torsdag ved 18-tiden etter branntilløp og røykutvikling i en buss i Munkebotntunnelen i Bergen.

En drøy time senere er tunnelen tom for både biler og mennesker, ifølge operasjonsleder Bjarte Rebnord.

I tillegg er bussen nå plassert utenfor tunnelen.

– Det kom store mengder røyk ut av bussen, i tillegg til at det skal ha vært åpne flammer under den, sier Rebnord til BT.no

Politiet opplyser at 60 personer ble evakuert ut av tunnelen. De fikk meldinger om at tunnelen var full av biler og to busser da brannen brøt ut.

– Hele tunnelen er røyklagt. Det er en buss som har tatt fyr. Det kommer røyk fra bussen, sier en BT-tipser på stedet.

Brannmenn på stedet opplyste til BT at det var «litt av en scene» da de selv ankom, med evakuerte passasjerer som kom gående ut av tunnelen.

– Én person ble kjørt til Haukeland og fire ble sendt til legevakt. Deres skadeomfang er ukjent, sier operasjonslederen.

Fylkesvei 585 gjennom Munkebotntunellen og E16 gjennom Fløyfjellstunnelen nordgående løp ble stengt, men tunnelene ble åpnet igjen rundt klokken 19.20.