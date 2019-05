– Jeg blir rørt. Jeg har vært på mange 1. mai-arrangement i store byer som har hatt færre folk enn det er her i dag. Det kan dere være utrolig stolte av, så gratulerer med dagen kjære venner, sa den tidligere nestlederen til stor applaus i fullsatt sal.

Det er Giskes første tale etter den såkalte dansevideo-saken, som skapte stor mediestorm og førte til at Giske trakk sitt kandidatur til arbeidsutvalget i Trøndelag i februar i år.

– Vårt budskap til fagbevegelsen er at vi er på deres side. Vi skal være med å kjempe mot midlertidighet, mot sosial dumping, nulltimerskontrakter og vi skal sørge for det anstendige gode arbeidslivet, sa han fra talerstolen.

Giske avsluttet med å lese opp et brev han fikk tilsendt i 2011, da han var næringsminister. Brevet var fra 17 år gamle Gizem Dogan, en av de 69 personene som ble skutt og drept på Utøya 22. juli 2011.

– «Jeg skal sammen med Sør-Trøndelag AUF jobbe knallhardt for å vinne valget i år», skrev hun i brevet. Men vi måtte gå inn i valgkampen uten henne. Gizems bursdag var 1. mai. Derfor feirer jeg alltid også henne hver eneste 1. mai. Det hun drømte om, det hun sloss for, det som brant i hjertet som sluttet å slå, skal og må leve videre i oss og dem som kommer etter oss, sa han.

– Det er det som gjør det verdt å fortsette med politikk. Det er det som gjør det verdt å slåss videre, sa en tydelig preget Giske. Han rekker innom både Hovin i Melhus, Holtålen og Midtre Gauldal i Trøndelag for å holde appell.

Støre refset regjeringens arbeidslivspolitikk i sin 1. mai-tale

Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk 1. mai hardt ut mot regjeringens arbeidslivspolitikk og kalte bruken av innleie et stadig økende problem.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Støre var på en liten sørlandsturné 1. mai og talte i Kristiansand, Eydehavn, Vennesla og i Siljan i Telemark.

På Aps landsmøte forrige måned vedtok partiet å innføre forbud mot innleie i utsatte områder. I sin tale i Vennesla onsdag morgen trakk Støre frem partiets kamp mot innleie, og han gikk hardt ut mot statsminister Erna Solberg (H).

– Da vi fikk med oss KrF i flertallet i Stortinget for å begrense bruken av innleie, sa statsministeren at det var hennes største nederlag i fjor. For meg er det en talende setning at litt bedre orden for dem som jobber i utsatte bransjer, var regjeringens største nederlag, sa Støre.

– Det sier noe om en styring som er feil, og vi forplikter oss til å gjøre noe med det. Vi bør bytte regjering i Norge, sa Ap-lederen til applaus blant de fremmøtte.

Færre midlertidige stillinger

Statsminister Erna Solberg er ikke enig i kritikken fra Ap-leder Støre. Hun viser til ferske tall fra Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå om at det på ett år er blitt 10.000 færre ansatte i midlertidige stillinger.

– Det betyr at flere arbeidsfolk får trygge, faste jobber, og min beskjed til folk i dag er at regjeringen skal fortsette å skape enda flere faste jobber og legge til rette for at flere kommer i jobb, sier hun til NTB.

Solberg trekker frem at tallene viser den laveste arbeidsledigheten på ti år.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Skrøt av hovedstaden

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) håper på gjenvalg i Oslo, og lover fortsatt trøkk mot privatisering. Det eneste han ikke kan garantere er billigere pils.

Foran tusenvis av festkledde mennesker på Youngstorget, benyttet Johansen 1.-maitalen sin til å skryte av den norske hovedstaden.

– Det er flere konserter her enn i København og Stockholm. Det er kafeer, det er gateliv. Oslo er blitt en trivelig by. Med oss ved roret kan jeg garantere at det vil fortsette. Det eneste jeg ikke kan garantere er at pilsen blir billigere, sa han.

Blått mot rødt i Drammen

Frp-nestleder Sylvi Listhaug går inn for å innføre flyktningtopp for områder i Norge der flyktningandelen ifølge partiet er for høy.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Frp går inn for å innføre flyktningtopp til syv kommuner partiet mener har for høy andel ikke-vestlige innvandrere.

I sin tale til de fremmøtte på Strømsø torg i Drammen sa hun at dette er fordi partiet vil unngå «svenske tilstander».

– Det betyr at det ikke skal bosettes flere flyktninger i Drammen, sa hun til applaus fra de fremmøtte.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Burde holdt seg hjemme

Rødt-leder Bjørnar Moxnes talte på Bragernes torg på motsatt side av elven i Drammen. I forkant mente Moxnes at Listhaug burde holdt seg hjemme.

– Nestleder Sylvi Listhaug uttalte i 2016 at 1. mai er en veldig fin dag til å rake i hagen. Likevel er hun frekk nok til å komme hit til Drammen for å prøve å stjele showet, sa Rødt-lederen til VG.