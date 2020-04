– Vi håper på god stemning da. Jeg forventer at folk lager liv og synger med, sier Caroline Seland fra baksete i en klassisk rånerbil. Hun var en av dem som tok turen til Lillestrøm med bilen torsdag.

For de fleste nordmenn er påsken ensbetydende med familie, hyttekos og Kvikk lunsj. For rånere, spesielt i Østfold, betyr påsken derimot en fyllefest i Strømstad. Det har vært en tradisjon siden andre verdenskrig.

Men på grunn av koronaviruset, blir det ingen tur over grensen for rånerne i år. I stedet drar flere til Lillestrøm. Ved Norges Varemesse arrangeres det «drive in-konsert» hele torsdag ettermiddag og kveld.

Dan P. Neegaard

Sammen med resten av vennegjengen fra Halden, sitter Seland trygt inne i den gamle amerikaneren. Under konserten med Staysman er det nemlig strengt forbudt å forlate bilen.

Ingen i rånergjengen forventer at konserten i Lillestrøm vil måle seg med festen som vanligvis arrangeres i Sverige. De har likevel tro på at dette kan bli godt nok.

– Sola skinner og vi kjenner flere som er her i dag. Det er trist at vi ikke kan dra til Strømstad som vi pleier, men bilkonsert på Lillestrøm er en god plan B, sier Kenneth fra forsetet i bilen. Han er kjent fra TV 2-serien Wunderland.

Dan P. Neegaard

En alternativ konsert for Staysman

– Vanligvis spiller vi på afterski rundt omkring på påskefjellet i disse dager. Alle de planene ble skrinlagt, sier Stian «Staysman» Thorbjørnsen.

Thorbjørnsen fra Fredrikstad er vinner av Paradise Hotel og tidligere MGP- deltager. Nå går han under artistnavnet Staysman. Han er trekkplasteret for drive-in konserten på Lillestrøm.

– Dette blir en alternativ konsert. Jeg har aldri spilt for publikum på denne måten før, men jeg gleder meg. Å spille for folk som sitter i biler gir meg et kick, sier han.

Hans O. Torgersen

Dan P. Neegaard

Håper på litt «rulling» etter konserten

Haldensere stiller sterkt på utekonserten med sin samfylking fra Østfold, Staysman.

– Han lager jo bra musikk, så dette blir kult, sier Dag Buer.

Sammen med gjengen satser de på å det blir god stemning, også etter konserten. De synes det er kjipt at treffet i Strømstad er avlyst, men de er likevel optimistiske for at de kan møte likesinnede.

– Vi kjenner flere som er her i dag. Selv om det ikke kan sammenlignes med Strømstad, tror jeg det blir et slags nachspiel etter konserten, han.

Ingen vil svare på spørsmål om hva de mener med nachspiel, men understreker at de vil foreholde seg til smittevernreglene.

Dan P. Neegaard

Også noen barnefamilier

Blant rånerbilene på parkeringsplassen, finner Aftenposten også familien Alstad fra Jessheim.

– Hvem er det som skal spille, spør Kaspian Alstad mens han henger ut av bilvinduet.

Sammen med søsknene og moren Silje Alstad tok de turen for å få et avbrekk fra hverdagen. Vanligvis ville familien reist vekk i påsken, forteller Alstad.

Familien hadde ikke fått med seg at det var et rånertreff. Alstad sier hun hadde sett for seg at det skulle være litt flere barn.

Samtidig er hun ikke så overrasket:

– Musikken appellerer kanskje litt mer til noen grupper enn andre, ler hun.

Artikkelen er skrevet av redaksjonen i Aftenposten. Vi gjør oppmerksom på at Aftenposten Event er medarrangør og mediepartner for arrangementet.