Folk strømmer til hyttene: – Jeg håper virkelig det går bra, sier kommuneoverlege

Mandag ble hytteforbudet opphevet. Myndighetene fraråder nå «unødvendige fritidsreiser» innenlands.

Kommunene i Hallingdal merker allerede endringen i rådene.

Fredag ettermiddag finnes det 43.000 mobiltelefoner i Hallingdal. Det er en økning fra 23.000–24.000 i påskeuken. Uten hyttefolk ville tallet vært 21.000, ifølge beredskapsrådgiver Espen Bille-Larsen i Hol kommune.

– Det har økt hele uken etter at hytteforbudet ble opphevet. Det har kommet 10.000 nye personer bare siden klokken 10 i formiddag, sier Bille-Larsen til Aftenposten like før klokken 17 fredag ettermiddag.

Tallene hentes inn gjennom systemet UMS (Unified Messaging Systems), som seks kommuner i området bruker.

Tre uker uten smittetilfeller

Til sammenligning ble 120.000 mobiltelefoner registrert i området i påsken i fjor.

Men selv om det er betraktelig færre mennesker i området nå, representerer strømmen av folk inn til Hallingdal en risiko, forteller kommuneoverlege Geir Strømmen i Hol kommune.

Bare i Hol fanger systemet nå opp 10.500 mennesker. Da hytteforbudet gjaldt, var det samme tallet nede i rundt 4500.

– Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i hallingdalkommunene på tre uker. Vi har hatt god kontroll. Så kommer plutselig mange folk inn. Smittepresset blir større, sier Strømmen.

– Vi hadde håpet at folk reiste på hytta og gikk i løypene. Men de går i butikken og drar til sentrum. Det representerer en potensiell smitterisiko, sier Strømmen.

Råd til hyttefolk

Kommunen har skjerpet rutinene. Blant annet har beredskapsgruppen vært ute i matbutikkene for å gi råd om rutiner for håndhygiene og adgangskontroll.

Innstrømmingen av mennesker er ikke ensbetydende med nye smitteutbrudd i kommunen, understreker kommuneoverlege Geir Strømmen.

Han har noen råd til hyttefolk som vil hjelpe til i dugnaden:

Gjør matinnkjøp på forhånd.

Gå i matbutikken på mindre travle tidspunkt.

Reis hjem når du blir syk.

– Hvis folk gjør det, går det bra. Jeg håper virkelig det går bra. Vi ønsker jo at hyttefolk bruker hyttene våre, sier Strømmen.

Høie roste hyttefolk

Kommuneoverlege Strømmen vil ikke kommentere myndighetenes beslutning om å oppheve hytteforbudet. Han understreker at han forholder seg til reglene som gjelder.

På regjeringens pressekonferanse fredag understreket helseminister Bent Høie at det fortsatt er et godt smittevernråd å unngå fritidsreiser. Men det er «bedre å sende folk av gårde med gode råd enn med dårlig samvittighet», mener Høie.

– Tilbakemeldingen, blant annet fra en del av hyttekommunene, er at folk er veldig flinke. Noen er så flinke at noen av hyttekommunene er bekymret for at de ikke har noen kunder i butikkene i det hele tatt. Vi har aldri sagt at man skal la være å handle på den lokale butikken, men man må passe på at en ikke bidrar til trengsel, sa Høie.

Fredrik Hagen, NTB SCANPIX

Ingen markant endring i trafikken

Hol kommune opplyser at folk har kommet jevnt og trutt siden mandag.

Trafikkbildet ut fra Oslo er ikke preget av køer fredag ettermiddag.

Olav Olsen

Ifølge vegtrafikksentralen er det litt mer trafikk i dag enn de foregående ukene. Men totalen er fortsatt langt unna normal fredagstrafikk.

Dermed merker de ikke noe til at hytteforbudet er opphevet.