Waras samboer klager VG inn for PFU

I klagen hevder hennes forsvarer, advokat John Christian Elden, at VG brøt god presseskikk på tre punkter i artikkelen «Opplysninger til VG: PST sikret bevis med hemmelig kamera», skriver Dagbladet.

Bakgrunnen for saken er at Waras samboe er siktet for å ha diktet opp en straffbar handling. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mistenker at hun selv sto bak bilbrannen utenfor huset sitt.

To påstander

Det er to påstander siktede mener er feil: Kameraet var ikke hemmelig, og PST sikret heller ingen bevis gjennom opptaket.

– Det inntrykket VG laget med oppslaget var at klager var «tatt på fersken», og at hun skulle være fotografert på en måte som skulle være et bevis mot henne fra et kamera hun ikke visste om, sier Elden.

Avventer behandling

Norges presseforbund bekrefter at de har mottatt klagen. VG sier vanlig prosess er at en klage blir sendt til sekretariatet.

– Den skal da behandles av sekretariatet – som innstiller på om den blir gjenstand for forenklet behandlet, eller skal opp til full behandling i utvalget. Vi kan derfor ikke på nåværende tidspunkt kommentere denne saken, skriver digitalredaktør Ola Stenberg i VG i en tekstmelding til Dagbladet.

NTB har ikke lykkes å komme i kontakt med Stenberg.