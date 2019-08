Høyesterett senket straffen for kattedrap

Høyesterett reduserte dermed straffen i saken.

Mannen var tiltalt for å ha avlivet kattene ved å knekke nakken på dem med hendene. Etterpå hengte han dem opp i et rep før han brente dem i ovnen.

Han har forklart at motivet var å hevne seg på sin fraskilte ektefelle.

I Tønsberg tingrett ble mannen i fjor dømt til fengsel i 75 dager, og retten forbød mannen å ha ansvar for katter eller andre husdyr i ti år.

Mannen anket dommen, men anken ble avvist av lagmannsretten. Saken ble anket videre til Høyesterett, som måtte avgjøre om overtredelsen av dyrevelferdsloven var grov. Det kom retten fram til at den ikke var. Retten mener at dyrene ikke ble påført langvarig lidelse. Retten mener også at motivet ikke kan vektlegges i vurderingen av grovhetsgraden.

Det gis fradrag i straffen for at mannen erkjente forholdene straks da politiet oppsøkte ham.

Høyesterett fastsetter dermed straffen til 45 dagers fengsel. Mannen må betale sakskostnader på 5.000 kroner.