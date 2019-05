Politiet gjennomførte rekonstruksjon på Jemtland-eiendommen

Rekonstruksjonen skjedde på forespørsel av den drapstiltalte ektemannen, bekrefter politiadvokat Julie Dalsveen til VG.

Kripos bisto under rekonstruksjonen på Jemtland-eiendommen i Brumunddal i Hedmark.

– Han har ikke endret forklaring, og sier dette var en ulykke. Nå har han fått mulighet til å illustrere dette ved å vise fullt ut hva som skjedde, sier Christian Flemmen Johansen, en av Svein Jemtlands forsvarere.

Svein Jemtland ble i tingretten dømt til 18 års fengsel for å ha drept sin kone Janne Jemtland 29. desember 2017. Han anket dommen på stedet. Johansen sier rekonstruksjonen blir et viktig bevis i ankesaken.

– Man har etter beste evne forsøkt å gjenskape det som skjedde, sier Johansen, som forsvarer Jemtland sammen med Ida Andenæs.

Janne Jemtland (36) døde etter å ha blitt skutt i pannen fra på kloss hold. Ektemannen ble tiltalt for å ha drept henne, men han mener skuddet ble avfyrt da han forsøke å avvæpne kona.

Rettsmedisinsk sakkyndige har konkludert med at kvinnen døde av drukning to til tre timer etter at hun ble skutt.